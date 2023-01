Trainerwechsel beim TSV Bienenbüttel: Kathmann geht im Sommer, Schüler kommt

Von: Aron Sonderkamp

Die Einstellung seiner Mannschaft zum Fußball passte ihm nicht mehr: Frank Kathmann (Mitte) verlässt Bienenbüttel nach der laufenden Spielzeit. © M. Klingebiel

Trainer-Wechsel in der Kreisliga: Frank Kathmann verlässt am Saisonende den TSV Bienenbüttel. Als Grund nennt er die mangelnde Einstellung innerhalb der Mannschaft. Nachfolger wird Thorsten Schüler.

Bienenbüttel - „Wir sind natürlich traurig, weil es eine gute Zusammenarbeit war“, bedauert Bienenbüttels Spartenleiter Andreas Blümke den Abgang Kathmanns. Dieser war im Sommer 2021 vom damaligen Bezirksliga-Aufsteiger TuS Barendorf mit ambitionierten Zielen gekommen und wollte auch den TSV in diese Liga führen. Dieses Vorhaben ist nun vorzeitig beendet. Die Entwicklungen der vergangenen Monate hätten den Ausschlag gegeben: „Ich war mit der Einstellung der Mannschaft zum Training und Fußball nicht mehr einverstanden. Es gibt Leute wie Andreas oder Bastian Blümke (Sohn und Spieler / Anm. d. Red.) oder Betreuer Daniel Oldenburg, die sich wirklich engagieren. Die spielen aber leider nicht alle.“ Würde die Mannschaft nur aus solchen Charakteren bestehen, wäre das Weitermachen kein Thema gewesen, erläutert der scheidende Coach.

Mit Thorsten Schüler war allerdings schnell der für Andreas Blümke perfekte Ersatz gefunden: „Er war unser Wunschkandidat. Ich habe ihn einfach angerufen. Wir hatten dann sehr gute Gespräche.“ Gerade die sportliche Expertise des neuen Übungsleiters mit A-Trainerlizenz und einem Engagement am Fußball-Stützpunkt würden für sich sprechen.



Schüler selbst wurde (trotz Angeboten anderer Klubs) vom Auftreten des TSV überzeugt: „Sie haben sich viel Mühe gegeben. Wir hatten einige gute Gespräche, auch mit Spielern. Der TSV hat versucht, alle Punkte, die mir am Herzen lagen, zu erfüllen.“ So wurde beispielsweise mit Lars Witt ein neuer Co-Trainer für den ebenfalls scheidenden Luke Veal gefunden. „Ich habe gesagt, ich brauche ein Team ums Team. Und mit Lars sieht es aus, als würden wir gut zusammenpassen.“ Witt habe sich durch einen Knorpelschaden entschieden, vom Spielfeld auf die Trainerbank zu wechseln, wie Blümke erklärt.



Sportlich reizt Schüler gerade die Jugend. „Beim Nachwuchs haben viele Vereine im Landkreis Probleme. Beim TSV ist das aufgrund der Kooperation mit der JSG Ilmenautal nicht so. Es ist reizvoll, mit jungen Leuten zu arbeiten.“



Bis zum Amtsantritt ist einiges zu tun. Vorerst stünden Gespräche mit dem Team an, um zu klären, wer bleibt. Auch im Nachwuchs will Schüler die Optionen ausloten, um zu sehen, ob gegebenenfalls noch Spieler von außen geholt werden müssen. „Das sind meine ersten Aufgaben. Das wird sicher einige Wochen brauchen.“ Für Kathmann wiederum ist das TSV-Kapitel längst nicht vorbei. Er will sich mit dem Klassenerhalt verabschieden. „Wir wollen mit ihm die Klasse halten. Und ich bin überzeugt, dass das klappt“, betont Blümke.