Folgt Strasbourg auf Glasgow?

Seit sechs Jahren unschlagbar. Martina Boe-Lange ist auch am heutigen Freitag eine heiße Anwärterin auf Platz eins über die zehn Kilometer der Frauen. Markus Lindner (Zweiter von links) wird nach fünf Siegen in Folge ernsthaft bedrängt und von Sven Schenk herausgefordert. Jan Gutberlet (Zweiter von rechts) macht sich Hoffnungen auf Rang drei über die fünf Kilometer.

kj/am Uelzen. Aufatmen bei den Organisatoren des 33. AZ-Abendvolkslaufes. Nach dem Dauerregen im Vorjahr gibt es am heutigen Freitag Sonne satt und hochsommerliche Temperaturen bei knapp unter 30 Grad.

2526 fest angemeldete Läufer sorgen einmal mal für eine prächtige Resonanz. Ein erneuter Teilnehmerrekord ist nicht ausgeschlossen.

Doch dazu müssten sich exakt 255 Läufer heute noch nachmelden. Für Jörg Deumann, Leiter des Organisationsteams aus Post SV und TV Uelzen, ist das zweitrangig. „Wenn vorn die Zwei steht, kann man immer sehr zufrieden sein.“ Die steht inzwischen schon zum fünften Mal in Folge. Insgesamt gab es in der langen Geschichte des AZ-Abendvolkslaufes nur sechs Läufe mit mehr als 2000 Aktiven. Drei Mal wurde zuletzt ein neuer Rekord aufgestellt. Die Bestmarke aus 2017 liegt bei 2781 Personen.

Während für die meisten Teilnehmer der Spaß, das Dabeisein oder das Ankommen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten im Vordergrund stehen, kämpfen die üblichen Verdächtigen an der Spitze mal wieder um den Status der Nummer eins. Die Favoriten in den Hauptläufen über fünf und zehn Kilometer im Überblick:

10 km Männer

Seriensieger Markus Lindner (Lüneburger SV) bekommt ernsthafte Konkurrenz und hat es mit dem 5-km-Sieger von 2017, Sven Schenk, zu tun. Schenk weist in diesem Jahr eine deutlich bessere Form auf und wird es Lindner nicht einfach machen, den Vorjahressieg zu wiederholen. Zumal der LSV-Starter in der laufenden Saison lange mit Knieproblemen zu kämpfen hatte. Lindner gewann die zehn Kilometer in fünf aufeinanderfolgenden Jahren. 2016 hat er dabei einen neuen Streckenrekord aufgestellt (31:56 Minuten/Bestzeiten seit 2007 berücksichtigt). Hinter diesem Duo werden Stefan Seyffert und Jan Gutberlet (Post SV Uelzen) erwartet.

10 km Frauen

Bei den Frauen gibt es eigentlich nur eine Anwärterin auf den Gesamtsieg. Und es ist wie jedes Jahr Martina Boe-Lange (SV Rosche), die auf dieser Strecke uneingeschränkt dominiert. Sie dürfte ohne Konkurrenz auf den zwei Runden sein. Boe-Lange ist über die zehn Kilometer beim AZ-Abendvolkslauf seit sechs Jahren ungeschlagen und siegte insgesamt zehn Mal. Und doch wäre der erneute Triumph etwas Besonderes, weil die AZ-Sportlerin des Jahres 2016 dann alleinige Rekordhalterin wäre. Denn auch Kerstin Wiethake (Post SV Uelzen / MTV Barum) holte bis 2006 zehn Gesamtsiege. Und so erklärt sich auch, warum es seit 1996 nur noch zwei Siegerinnen gab, die nicht Boe-Lange oder Wiethake hießen. Ricarda Bozon (MTV Amelinghausen) triumphierte 2001 und unterbrach Wiethakes Triumphzug. Cornelia Schwennen (LG Braunschweig) setzte sich 2011 durch. Sie hält den Streckenrekord mit 36:18 Minuten.

5 km Männer

Auf der Fünf-Kilometer-Strecke deutet sich bei den Männern ein Vereinsduell der Lüneburger SV an. Die früheren Post SV-Läufer Christoph Meyer (M40) und Kersten Jäkel (M30) sind ebenso heiße Anwärter auf den Sieg wie der U18-LSV-Läufer Mattis Dietrich. „Die Tagesform wird letztendlich entscheidend sein“, sieht Jäkel ein offenes Rennen. Er selbst wurde letztmalig im Jahr 2012 Erster und holte insgesamt sechs Titel in Uelzen. Das ist der Bestwert über diese Distanz. Meyer kommt auf drei Siege, der letzte datiert aus dem Jahr 2016.

5 km Frauen

Bei den Frauen könnte es zu einer Wachablösung auf den fünf Kilometern kommen. Lisa Feuerherdt (drei Siege in letzten vier Jahren) bekommt ernsthafte Konkurrenz. Denn mit am Start ist die aus Bienenbüttel stammende und früher für den Postsportverein Uelzen/MTV Barum laufende Anna-Isabel Schlagowski. Die Gewinnerin von 2001 lebt in Frankreich und startet für Exclusivsport Strasbourg. Sie gilt als Top-Favoritin. Und dann wäre da noch Katharina Kulenkampff vom SV Rosche, die Feuerherdt (Lüneburger SV) den zweiten Platz streitig machen wird. Erst vor Kurzem wurde sie in Uelzen Landesmeisterin im 10-km-Straßenlauf. Sollte Schlagowski als Führende die Ziellinie überqueren, wäre es der erst zweite „internationale“ Sieg in der Geschichte des AZ-Abendvolkslaufes. 1988 gewann der aus Glasgow stammende Robert Mc Culloch auf der Zehn-Kilometer-Strecke.