Viele Tore auf Mini-Spielfeld: TV Uelzen stellt eine neue Spielform vor

Beim Five-a-Side-Handball wird auf Schiedsrichter verzichtet. Organisator Ulf Dittberner (Mitte) will die neue Spielform im Landkreis Uelzen etablieren. © Zapieranski

Fünf Spieler pro Team, weniger Körperkontakt, kleineres Spielfeld und ein spezieller Ball. Der TV Uelzen stellt am Sonnabend (25. Februar) eine neue Handball-Spielform vor.

Uelzen - Fünf Spieler pro Team, weniger Körperkontakt, kleineres Spielfeld und ein spezieller Ball. Ulf Dittberner vom TV Uelzen hat eine Vision. Der stellvertretende TVU-Abteilungsleiter möchte eine neue Spielform gründen und den „Five-a-Side Handball“ im Kreis etablieren.

Five-a-Side Handball richtet sich an ehemalige Handballer/Innen und aktiv Spielende, die eine flexible, schnell umzusetzende, weniger körperbetonte Spielform des Handballs suchen. Spaß und geselliges Beisammensein stehen im Mittelpunkt.



Am kommenden Sonnabend findet eine Auftaktveranstaltung zu dem Thema in der HEG-Halle von 13 bis 15 Uhr statt. Als Referent ist Torben Streich vom Handballverband Niedersachsen-Bremen (HVNB) vor Ort und wird über diese neue Spielform berichten. Alle Interessierten (Aktive, Ehemalige, Vereine, Sport-Lehrer, usw.) sind eingeladen, um zuzuschauen und sich zu informieren. „Aber noch viel besser, mitzumachen. Denn der größte Teil der Veranstaltung besteht nicht aus der Theorie, sondern es wird hauptsächlich gespielt“, erklärt Organisator Ulf Dittberner.



Aber was ist das Besondere? „Five-A-Side bedeutet fünf auf einer Seite. Die Schlagworte der Idee sind, einfach zu spielen, viele Tore und die dritte Halbzeit“, erläutert Dittberner. Agiert wird 5 gegen 5 auf einem deutlich kleineren Spielfeld. Im Prinzip könne man auf einer Hälfte des normalen Handballfeldes quer spielen. „In der Abwehr ist die fünfte Person im Tor, sodass der Angriff immer in Überzahl spielt. Es sind nur Ball-Blocken und Erobern ohne aktiven physischen Körperkontakt wie z. B. beim Beach-Handball erlaubt, also keine Fouls“, schildert Dittberner, der damit etwas Neues in der Region etablieren möchte. „Mein Wunsch wäre es, dass im Landkreis einige Five-a-Side-Mannschaften gegründet werden und wir den Spielbetrieb, der bereits als Pilotspielrunde vom HVNB angeboten wird, erweitern. Ganz besonders möchte ich es schaffen, mindestens eine Inklusionsmannschaft zu gründen.“ Es gibt bereits eine Inklusionsliga im HVNB mit sieben Mannschaften. Ganz nach dem Motto: „Handball für Alle.“

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder kann spontan vorbeikommen und mitmachen. Weitere Infos im Internet: hvnb-online.de/mitgliederentwicklung/five-a-side oder bei Ulf Dittberner: Tel., (0151) 12 63 87 58; E-Mail: u.dittberner@tvuhandball.de