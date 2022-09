Feuerwehreinsatz im Trainingslager

Den Ball mit dem Wasserschlauch getauscht: Beim dreitägigen Trainingslager der JSG Aue machten die Kicker eine kombinierte Übungseinheit mit der Jugendfeuerwehr. © Torben Schoop

Für einige Minuten rückte der Fußball in den Hintergrund. Beim dreitägigen Trainingslager der JSG Aue „musste“ die freiwillige Feuerwehr anrücken.

Wieren – „Das habe ich mir genauso vorgestellt“, beruhigt der Organisator des Trainingslagers Torben Schoop. Eine kombinierte Übungseinheit mit der Jugendfeuerwehr war schon im Vorfeld geplant.

Und so wechselten einige Kicker zwischenzeitlich den Ball mit Schläuchen und Strahlrohren. „Sportvereine und Jugendfeuerwehren stehen nicht in Konkurrenz zueinander, wir helfen uns gegenseitig“, erklärte Wierens Brandmeister Marc Lehmker, der früher selbst als Jugendtrainer auf dem Platz stand, die Kooperation mit der Jugendspielgemeinschaft.



Begonnen hatte das Wochenende mit dem Punktspiel der U10 der JSG Aue Bodenteich gegen die JSG Aue Wrestedt. Ein Derby zum Saisonauftakt, das seinem Namen alle Ehre machte. „Die Spieler haben sich einen echten Fight geliefert und sorgten bei Trainern und Zuschauern für Gänsehaut“, waren sich die Trainer der beiden Mannschaften einig. Bodenteich entschied in der Nachspielzeit mit zwei Toren das Spiel. Sehr zur Freude der U11 JSG Bodenteich und der U12 JSG Aue Wieren, die mit der U10 eine Trainingsgemeinschaft bilden.



Eben diese drei Mannschaften nahmen auch am Trainingslager teil. In der Spitze jagten 37 Spieler dem Ball hinterher. Die meisten Nachwuchsfußballer, darunter auch fünf Fußballerinnen, übernachteten direkt am Sportplatz in den Holzhütten des ehemaligen Jugendzeltlagerplatzes. Von Schlafen konnte nicht wirklich die Rede sein. Das Flutlicht brannte bis spät in die Nacht und am Abend war der Fußballplatz deutlich stärker frequentiert als das Lagerfeuer.



Neben dem Punktspiel absolvierten die Kicker vier Trainingseinheiten und ein Blitzturnier. Pascal Kläden, eigentlich Herrentrainer beim SV Rosche, nahm sich zwischenzeitlich der Torhüter an. „Dennis Korn als Trainer vom DFB-Mobil konnte bei den Jungs und Mädels noch einmal letzte Reserven herauskitzeln“, schildert Organisator Torben Schoop.



Seit 2017 richtet der TuS Wieren für die Jugendmannschaften der JSG Aue das Trainingslager aus. Das Konzept ging auch in diesem Jahr voll auf. Am Folgetag meldeten sich vier neue Spieler an, erklärten die Jugendwarte der teilnehmenden Vereine.