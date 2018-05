Das Feld der 16 Teams ist komplett

Als letztes Team qualifizierte sich der TSV Mechtersen/Vögelsen für das 16er-Feld, das nach der Fusion der Fußballkreisverbände Uelzen, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg zur kommenden Saison erstmals in dieser neuen Liga an den Start gehen wird.

Als letztes Uelzener Team sprang der TV Rätzlingen auf den Qualifikationszug zur Heide-Wendland-Liga auf. Nach drei vergebenen Matchbällen war die Erleichterung groß bei Eike Dammann (rechts) und seinen Mitspielern (Mitte Patrick Trainor) über den 1:0-Sieg in Bienenbüttel.

Der Lüneburger Kreisligist schlug in einem Nachholspiel den bereits qualifizierten TuS Reppenstedt mit 4:2 Toren und verdrängte den TuS Barendorf noch auf den achten Tabellenplatz.

Das ist die neue Heide-Wendland-Liga Aus Uelzen: SC 09 Uelzen (A) Teutonia Uelzen II (A) MTV Römstedt FC Oldenstadt Union Bevensen TV Rätzlingen Aus Lüneburg: SC Lüneburg SV Scharnebeck TuS Reppenstedt TSV Mechtersen/Vögelsen TuS Neetze TuS Barendorf Aus Lüchow/Dannenberg: SV Lemgow/Dangenstorf MTV Dannenberg TuS Woltersdorf SV Zernien

Am Sonnabend, 23. Juni, werden die Delegierten aus den Uelzener Vereinen zum 70. und letzten Kreisfußballtag zusammenkommen. Vorsitzender Gerd Lüdtke wird die Versammlung um 10 Uhr im Kurhaus in Bad Bevensen eröffnen. Nach den Regularien und Berichten folgt an Ort und Stelle etwa eine Stunde später die konstituierende Sitzung des NFV-Kreises Heide-Wendland. Im Mittelpunkt stehen dabei die Neuwahlen des gesamten Vorstandes und der Rechtsorgane des neuen Fußballkreises.