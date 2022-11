6:0-Heimgala: TuS Bodenteich schießt müden SV Holdenstedt ab

Von: Arek Marud

Bodenteichs Gino Bölter drängt den Holdenstedter Albrecht von Estorff ab. © Marud

Der Bann ist gebrochen. Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Bodenteich haben nach acht sieglosen Spielen wieder gewonnen. Sie deklassierten den SV Holdenstedt hochverdient mit 6:0.

Uelzen/Landkreis - „Wir haben keine Fehler gemacht“, war Bodenteichs Trainer Marco Arndt hochzufrieden. Die Bodenteicher kontrollierten gegen müde Holdenstedter 90 Minuten lang die Partie. „Die Mannschaft war ausgelaugt. Es war aber auch eindeutig zu wenig“, erklärte der SVH-Coach Dietmar Heß.

Der MTV Römstedt bleibt weiter in Topform und bezwang zuhause SV Scharnebeck mit 3:1. Nach schwacher erster Halbzeit gewann der MTV Barum in Vastorf doch noch standesgemäß mit 5:2. Der SV Emmendorf spielte gegen den VfL Breese-Langendorf 2:2 remis und hatte bereits nach einem Doppelpack von Pascal Husemann mit 2:0 geführt. Die Partie des VfL Suderburg gegen den SV Rosche wurde am Sonntagvormittag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Für die Überraschung schlechthin sorgte der SV Wendisch Evern, der beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer TSV Bardowick mit 1:0 gewann!

TuS Bodenteich - SV Holdenstedt 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Bölter (3.), 2:0 Schröter (38.), 3:0 L. Schweden (47.), 4:0 Lüske (61.), 5:0 Nulet (80.), 6:0 Glutt (90.).

SV Küsten - TuS Reppenstedt 5:1 (3:0)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Schumacher (10., 25., 37.), 3:1 Martin (51.), 4:1, 5:1 A. Reinhardt (83., 90.+1).

SV Emmendorf - VfLBreese-Langendorf 2:2 (0:0)

Tore: 1:0, 2:0 Husemann (47., 53.), 2:1 Jo. Zuther (67./FE), 2:2 Lange (70.)..

MTV Römstedt - SV Scharnebeck 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 Tappe (28.), 1:1 Fricke (42.), 2:1 Tutas (73./FE), 3:1 Schulz (89.).

TuS Barendorf - TuS Barskamp 4:4 (2:2)

Tore: 0:1 Bagunk (4.), 0:2 Lauf (14./Strafstoß), 1:2 Koziburski (23.), 2:2 Müller (37./Strafstoß), 3:2 Deckert (56.), 3:3 Steckelberg (67.), 4:3 Koziburski (70.), 4:4 Lau (81.).

TSV Bardowick - SV Wendisch Evern 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Palschke (58.).

Vastorfer SK - MTV Barum 2:5 (1:1)

Tore: 1:0 (31.) Zeiour, 1:1 Richter (45.), 1:2, 1:3 Maaß (49., 59.), 1:4 Marks (87.), 1:5 J. Wulf (88.), 2:5 Halawi (90.+1).

VfL Suderburg -

SV Rosche agf.

Die Partie wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes am Sonntagvormittag abgesagt.