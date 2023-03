Paukenschlag in der Bezirksliga: Bodenteich gelingt in Unterzahl ein 1:1 beim MTV Römstedt

Von: Arek Marud

Gino Bölter sah nach dieser Aktion an Paolo Rieckmann die Gelb-Rote Karte. © Marud

Elf Klubs versuchten zuletzt vergeblich, den MTV Römstedt vom Sieg abzubringen. Das Kunststück gelang ausgerechnet dem kriselnden TuS Bodenteich. Der Fußball-Bezirksligist hat sich fast sensationell, da in Unterzahl, ein 1:1 erkämpft.

Uelzen/Landkreis - Dabei spielten die Bodenteicher ab der 40. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Gino Bölter in Unterzahl. Timo Westerfeld gelang trotzdem der 1:1-Endstand (70.). Valentin Schulz hatte die weit unter Normalform spielenden Römstedter in Führung gebracht (59.). Jubel gab es auch in Holdenstedt und Rosche. Die beiden Fußball-Bezirksligisten holten wichtige Heimsiege im Abstiegskampf gegen den TuS Reppenstedt (1:0) und VfL Breese (5:3). Der Roscher Dennis Hielscher erzielte einen Dreierpack! Für Holdenstedt traf André Heß. Auch der MTV Barum blieb zuhause siegreich und schlug dank Torschütze Daniel Maaß Scharnebeck mit 1:0.

MTV Römstedt - TuS Bodenteich 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Schulz (59.), 1:1 Westerfeld (70.). Gelb-Rote Karte: Bölter (40./Bodenteich).

Vastorfer SK - SV Ilmenau 0:6 (0:2)

Tore: 0:1 Hertting (30./Strafstoß, 0:2 Winderlich (36.), 0:3 Bartelt (58.), 0:4 Kusack (70.), 0:5 Liegmann (82.), 0:6 Hertting (86.). Rote Karte: Vastorf (29.).

TSV Bardowick - SV Küsten 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Schneider (75.), 2:0 Kaufmann (81.), 2:1 Schumacher (90.+2)

MTV Barum - SV Scharnebeck 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Maaß (10.).

SV Rosche - VfL Breese-Langendorf 5:3 (3:2)

Tore: 1:0 Hielscher (3.), 1:1 Lange (13.), 1:2 Meier (21.), 2:2 Hielscher (25.), 3:2 Kewitz (32.), 4:2 Hielscher (78.), 5:2 Schulz (80.), 5:3 Möller (88.). Rote Karte: Stahlbock (72./Breese) wg. Spielerbeleidigung.

SV Holdenstedt - TuS Reppenstedt 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Heß (27.). Gelb-Rote Karte: L. Burmeister (85./wg. Foulspiel).