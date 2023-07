Die Nummer sechs in Niedersachsen: SV Emmendorf bleibt Fairplay-Mekka

Von: Arek Marud

Teilen

SV Emmendorf (in Grün) landete in der Fairness-Wertung auf Platz sechs. MTV Römstedt wurde als Nummer 107 zweitbestes Uelzener Team. © Marud, Arek

Der SV Emmendorf bleibt eine Hochburg des Fairplays. Der Fußball-Bezirksligist belegte beim VGH-Fairness-Cup den 6. Platz. Der SV Holdenstedt landete nur auf Rang 949.

Barsinghausen/Uelzen - Fair Play – ein Begriff, der im Sport eine große Rolle spielt. Beim SV Emmendorf werden Werte wie Respekt vor Gegnern und Schiedsrichtern oder sportliches Verhalten seit Jahren großgeschrieben. Und das schlägt sich wieder einmal in der vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) gestern veröffentlichten Fair Play-Statistik nieder. Der Bezirksligist hat im VGH-Fairness-Cup der Saison 2022/23 den sechsten Platz unter 967 berücksichtigten Teams belegt.

Die Emmendorfer kassierten in 32 Punktspielen nur 32 Gelbe Karten und kamen ohne einen einzigen Platzverweis aus. Damit avancierte der Klub auch mit teils großem Vorsprung zur fairsten Mannschaft des Heide-Wendland-Kreises und Bezirkes Lüneburg. In den Top 100 folgen die SV Scharnebeck (39.), TSV Bardowick (69.), SV Küsten (73.) und TSV Adendorf (96.). Aus Uelzener Sicht schnitten neben Emmendorf der MTV Römstedt (107.), TSV Bienenbüttel (135.) und Teutonia Uelzen als Nummer 157 am besten ab.



Ernüchternd ist die Bilanz des SV Holdenstedt, der auf Platz 949 landete. Die Lila-Weißen sahen in der abgelaufenen Saison sechs Rote und sechs Gelb-Rote Karten. Dazu gab’s 87 Mal Gelb. Unrühmlicher Höhepunkt war das hitzige Heimspiel gegen den TuS Bodenteich, in dem der Bezirksliga-Aufsteiger in der Nachspielzeit wegen Spielverzögerung, Meckerns und Unsportlichkeit drei Platzverweise sah!



Gesamtsieger wurde der SV Bokeloh (19 Gelb / 28 Spiele). Letzter ist der 1. FC Rot-Weiß Achim (102 Gelb, 6 Gelb/Rot, 7 Rot in 34 Spielen).



Erfreulich ist das Gesamtabschneiden des Heide-Wendland-Kreises, der im Vergleich aller 32 Kreise Platz fünf belegt. Bemerkenswert: Mit ihrem Durchschnitts-Quotienten von 2,36 erzielten die 967 bewerteten Teams von der Kreisliga bis zur 1. Bundesliga das drittbeste Ergebnis in der 30-jährigen Wettbewerbsgeschichte. Den bisherigen Bestwert hatten die im Vorjahr 991 bewerteten Mannschaften mit 2,22 aufgestellt. Das zweitbeste Resultat gab es in der Spielzeit 2018/19, als 957 Klubs auf einen Durchschnittswert von 2,34 kamen.

Auf einen Blick

Spiele / Gelb / Gelb-Rot / Rot / Nicht angetreten + Sportgericht / Quotient

6. SV Emmendorf 32 32 0 0 0 1,00

39. SV Scharnebeck 32 35 1 1 0 1,34

69. TSV Bardowick 32 40 1 1 0 1,50

73. SV Küsten 32 39 0 2 0 1,53

96. TSV Adendorf 30 40 1 1 0 1,60

107. MTV Römstedt 32 49 1 0 0 1,63

135. TSV Bienenbüttel 30 48 1 0 0 1,70

157. Teutonia Uelzen 34 48 2 1 0 1,74

207. Ochtmisser SV 30 50 0 1 0 1,83

211. TuS Reppenstedt 32 45 3 1 0 1,84

226. Wendisch-Evern 32 57 1 0 0 1,88

265. TSV Gellersen 30 47 2 1 0 1,93

294. TuS Barskamp 32 53 0 2 0 1,97

295. VfL Breese-L. 32 45 1 3 0 1,97

309. MTV Barum 32 56 1 1 0 2,00

318. Union Bevensen 30 44 2 2 0 2,00

323. TuS Wustrow 30 40 0 2 1 2,00

355. TuS Neetze 34 62 1 1 0 2,06

379. Eintr. Lüneburg 30 60 1 0 0 2,10

383. SV Molzen 30 50 1 2 0 2,10

420. Tb Lüneburg 34 49 3 3 0 2,15

442. VfL Suderburg 32 67 1 0 0 2,19

458. Teutonia Uelzen 30 40 2 0 2 2,20

474. TuS Ebstorf 30 46 2 3 0 2,23

485. FC SG Gartow 30 54 3 1 0 2,27

488. FC Heidetal 30 52 2 2 0 2,27

493. SV Rosche 32 63 0 2 0 2,28

512. TuS Barendorf 32 71 1 0 0 2,31

520. TSV Schnega 30 61 3 0 0 2,33

562. TuS Bodenteich 32 71 2 0 0 2,41

653. Lüneburger SK 34 70 1 3 0 2,59

731. Lüneburger SV 30 69 3 1 0 2,77

743. TSV Gellersen 34 79 2 2 0 2,79

785. SV Lemgow-D. 30 64 1 4 0 2,90

819. SC Lüchow 30 61 3 4 0 3,00

845. SV Ilmenau 32 70 5 3 0 3,16

890. Vastorfer SK 32 67 3 4 1 3,31

949. SV Holdenstedt 32 87 6 6 0 4,22