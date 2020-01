Extra-Schicht auf der Konsole

+ Zocken um die Landesmeisterschaft: „Wir werden vielleicht noch den ein oder anderen Standard einstudieren“, verraten Sören Schlechter (links) und Jonas Köhle. Foto: Privat

96 Vereine treten am kommenden Sonntag ab 13 Uhr in der Swiss Life Hall in Hannover beim 2. NFV-eFootball-Cup an. Darunter eine Mannschaft des TuS Bodenteich.