Ex-Molzener Timo Schulze wird Trainer beim VfL Suderburg

Von: Arek Marud

Torwarttrainer Artur Rieck, Abteilungsleiter Hubertus Kopp, Spielertrainer Thomas Nowak und VfL-Geschäftsführer Dirk Lange (von links) begrüßen den neuen Coach Timo Schulze (Mitte). © Privat

Der Nachfolger von Peter Kramer steht fest: Timo Schulze wird Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Suderburg.

Suderburg – Der VfL Suderburg hat einen Nachfolger für den entlassenen Peter Kramer gefunden. Der Ex-Molzener Timo Schulze wird ab Sommer Trainer des Fußball-Bezirksligisten und die Mannschaft gemeinsam mit dem jetzigen Spielertrainer Thomas Nowak betreuen.

Anderthalb Jahre nach seinem Rückzug beim Heide-Wendland-Ligisten SV Molzen und dem Fehmarn-Umzug ist Timo Schulze im Oktober 2022 in die Heimat nach Molzen zurückgekehrt. Das Fußballfieber ihn wieder gepackt. „Ich habe genug Abstand gewonnen und war bereit für eine neue Aufgabe“, freut sich der 31-Jährige auf die neue Herausforderung beim Tabellenneunten der Bezirksliga, der sich nach der Trennung von Peter Kramer vor einem Monat auf die Suche nach einem Nachfolger begab. „Er war unser Wunschkandidat“, berichtet Suderburgs Abteilungsleiter Hubertus Kopp. Schulze sei ein junger, aufstrebender Übungsleiter und steht für Emotionen am Spielfeldrand. Kopp: „Timo geht rauf und runter, verausgabt sich während der 90 Minuten und spielt an der Seitenlinie mit. Auch Leidenschaft zeichnet ihn aus. Wir haben jemanden gesucht, der Lust hat, ein junges Team zu entwickeln.“



Schulze war nach eigenen Angaben auch bei anderen Uelzener Klubs im Gespräch. „Aber bei Suderburg hat es am besten gepasst. Der Kader hier ist jung und passt zu mir als jungem Trainer.“ Schulze will nicht nur das Team weiterentwickeln, sondern auch selbst einen Schritt weiterkommen. „Die Bezirksliga ist für mich neues Terrain. Mit Thomas Nowak sind wir ein gutes Gespann und können einiges bewegen. In den Jungs steckt mehr Potenzial. Wir wollen besser als der aktuelle Platz neun sein.“



Mit Suderburger Unterstützung wird Schulze die Trainer-C-Lizenz absolvieren. Obwohl die Zusammenarbeit offiziell erst nach dieser Saison beginnt, mischt Schulze bereits mit, hat schon zwei Trainingseinheiten geleitet und erste Gespräche mit potenziellen Neuzugängen geführt. Die letzten vier Punktspiele des VfL hat er sich ebenfalls angeschaut, Jedoch stets als Zuschauer. „Ich halte mich aktuell im Hintergrund und möchte nicht gleich im Fokus stehen.“