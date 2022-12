Weihnachten mit Oma und Opa verbringen

Nah dran an Startelf: Verletzung hat den Ex-Eddelstorfer Malte Meyer beim SV Rödinghausen ausgebremst

Von: Arek Marud

Teilen

Malte Meyer (links) mit Bruder Jonas. © privat

Überflieger beim SV Eddelstorf, Publikumsliebling des Lüneburger SK. Doch der Höhenflug ist vorerst vorbei. Malte Meyer war beim SV Rödinghausen in der Fußball-Regionalligisten West in der Hinrunde nur Ersatzspieler.

Rödinghausen/Eddelstorf - „Ich war auf einem Höhenflug und habe mir gewünscht, dass es nahtlos weitergeht“, erzählt der einstige Goalgetter des SV Eddelstorf und Lüneburger SK, den er im Sommer Richtung SV Rödinghausen verließ. Dort weht ein kräftigerer Fußball-Wind. „In der Regionalliga West gibt es ein anderes Leistungsniveau. Auch die Trainingsintensität ist deutlich höher.“ Doch das ist nicht der Hauptgrund für die bisherige Reservistenrolle. Anfang August, kurz nach Rödinghausens DFB-Pokal-Aus gegen Bundesligist TSG Hoffenheim mit Meyer als Ersatzspieler, erlitt der 24-Jährige im Training einen Teilabriss des Syndesmosebandes und fiel zwei Monate aus. „Mittlerweile fühle ich mich richtig gut und habe das Gefühl, seit ein paar Wochen in der Mannschaft angekommen zu sein.“

Kurzfristige Spielabsage verhindert Startelf-Debüt

Sechs Einwechslungen stehen seit der Genesung zu Buche und sieben Saisoneinsätze insgesamt. Am 26. November in der Auswärtspartie beim 1. FC Köln II erzielte Meyer mit dem späten 2:2-Ausgleich sein erstes Saisontor. Am 9. Dezember sollte er im Heimspiel gegen Fortuna Köln in der Startelf stehen. Doch die Partie fiel witterungsbedingt aus. „Das war bitter, gibt mir aber einen Push und das Gefühl, nah dran zu sein.“ Von einem verkorksten Halbjahr kann daher keine Rede sein. Meyer: „Ich komme mit unserem Cheftrainer Carsten Rump super zurecht. Es macht Spaß, mit ihm und der Mannschaft zusammenzuarbeiten.“ Die Rückschläge gehören für ihn zum Lernprozess. „Auch wenn es mal nicht so läuft, nehme ich die Zeit als wertvoll wahr, weil es mich auf lange Sicht stärker machen wird.“



Weihnachten mit Oma und Opa verbringen

Auch im Ruhrgebiet gefällt es ihm. „Im Raum des Pottes herrscht eine angenehme Direktheit. Ich freue mich über jedes Auswärtsspiel. Man sieht viele neue Orte.“ Etwa (Alemannia) Aachen mit dem altehrwürdigen Tivoli. Die Atmosphäre saugte Meyer vor 12000 Zuschauern von der Ersatzbank aus auf.



Und doch ist es zuhause am schönsten. „Ich werde Weihnachten mit meiner Großfamilie genießen und freue mich wahnsinnig, Freunde und Familie zu sehen. Es ist ein Privileg, dass ich mit meinen Großeltern weiter das Weihnachtsfest feiern darf. Alle verfolgen meinen Weg leidenschaftlich.“ Sicherlich auch einige vom Ex-Klub Lüneburger SK, der nach dem Abstieg aus der Regionalliga ohne die vielen Meyer-Tore Oberliga-Schlusslicht ist. „Es macht mich sehr, sehr traurig, was dort geschieht. Lüneburg als Standort hat unglaubliches Potenzial, um mindestens in der Regionalliga zu spielen. Ich wünsche dem LSK nur das Beste, um die Oberliga zu halten und sich dort zu etablieren.“



Rödinghausens professionelles Umfeld

Am 4. Januar startet in Rödinghausen – mit 10 000 Einwohnern die kleinste Gemeinde im ostwestfälischen Kreis Herford – die Vorbereitung auf die Rückrunde. Noch fährt Meyer mit dem Fahrrad zum Training des Tabellenneunten, wird aber schon bald das Auto nehmen müssen. In Kürze zieht er mit seiner Freundin Franziska von Brisinsky in Hannover zusammen. Das Studium Wirtschaftspädagogik/Sport an der Leuphana Universität Lüneburg läuft weiterhin nebenbei. Der Fokus gilt aber ganz klar dem Fußball, wo er bei seinem Klub ein perfektes Umfeld vorfindet: „Von den Rahmenbedingungen her fehlt nicht viel zu einem Zweitligisten“, ist Meyer beeindruckt. Er muss taktisch einiges dazulernen und handlungsschnell auf dem Platz sein. Vormittagstrainings sind keine Seltenheit. Die Konkurrenz ist groß. Viele Klubs unterhalten Nachwuchsleistungs-Zentren. „Ich kann mich hier voll und ganz auf Fußball konzentrieren“, will Meyer in der Rückserie angreifen, ohne zu überdrehen. „Geduld ist eine richtige Tugend, die ich kennengelernt habe.“