Ex-Eddelstorfer Malte Meyer löst Vertrag beim SV Rödinghausen auf

Von: Bernd Klingebiel

Malte Meyer (Mitte) stand auch beim 2:0-Sieg des SV Rödinghausen bei der SG Wattenscheid 09 im Lohrheidestadion in der Startelf, hier ist er im Zweikampf Torwart Kilian Neufeld und Frederik Wiebel. © IMAGO/Michael Ketzer

Nach nur einer Saison endet am 30. Juni vorzeitig die Zusammenarbeit zwischen Malte Meyer und dem Fußball-Regionalligisten SV Rödinghausen.

Rödinghausen/Eddelstorf – Der ehemalige Eddelstorfer Bezirksliga-Torjäger, der bei dem West-Regionalligisten unter professionellen Bedingungen spielt, hat seinen Zweijahresvertrag aufgelöst.

„Es haben sich beide Seiten mehr gewünscht“, erklärt Meyer gegenüber der AZ. Im letzten Sommer war der 24-Jährige mit 17 Saisontreffern als Empfehlung vom Nord-Regionalligaabsteiger Lüneburger SK zu dem hochambitionierten Klub in die Weststaffel gewechselt.



„Prinzipiell zufrieden mit der Ausbeute“

„Malte hat einen hervorragenden Charakter, und er hat sich stets sowohl im Training als auch in den Spielen voll reingehauen. Nach offenen Gesprächen haben beide Seiten festgestellt, dass die Erwartungen hinsichtlich der kommenden Saison zu unterschiedlich sind“, wird SVR-Geschäftsführer Alexander Müller auf der Vereinshomepage zitiert. Rödinghausen will endlich den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.



Nach seinem Wechsel hatte Meyer eine Verletzung zunächst zurückgeworfen. Inzwischen hat der Mittelstürmer 20 Einsätze absolviert, stand sieben Mal in der Startelf und erzielte vier Tore. „Ich bin prinzipiell zufrieden mit der Ausbeute und mit meiner Entwicklung. Die Rahmenbedingungen und das professionelle Umfeld tun mir sehr gut“, betont Meyer angesichts der „deutlich besseren Konkurrenz“.



Er habe das Engagement in Rödinghausen als Projekt anlegt. „In der zweiten Saison wollte ich dann noch mehr durchstarten.“ In einem Gespräch mit der sportlichen Leitung aber habe er dann nicht mehr das Vertrauen über die Saison hinaus verspürt, „was ich für mein Spiel brauche“, erklärt Meyer die Beweggründe für das nahende Ende der Zusammenarbeit. Am kommenden Freitag steht für den Tabellenvierten das letzte Saisonspiel beim Schlusslicht SV Straelen auf dem Programm. „Ich hoffe, Einsatzminuten zu bekommen“, sagt Meyer. Anschließend fliegt er mit Team für ein paar Tage nach Mallorca.



„Werde die Zeit nutzen, um nachzudenken“

Für welchen Verein er anschließend auflaufen wird, sei ungewiss. „Ich werde die Zeit jetzt nutzen, um nachzudenken.“ Meyer wohnt mit seiner Freundin in Hannover und studiert neben dem Fußball Wirtschaftspädagogik mit Sport an der Leuphana in Lüneburg. Der 1,89-Meter-Stürmer ist sehr selbstreflektiert: „Ich bin froh, dass das mit Rödinghausen geklärt ist und muss jetzt für mich sortieren, wo ich in fünf Jahren sportlich und mit meiner beruflichen Laufbahn stehen möchte.“ In seinem Lebensentwurf soll ebenso Platz sein für Freundin, Familie, Heimatnähe. Meyer: „Ich möchte auf jeden Fall unter einem Leistungsansatz weiter Fußball spielen.“



Vielleicht als Rückkehrer beim LSK, der vor dem zweiten Abstieg in Folge steht?



Rückkehr zum LSK? „Gab keine Gespräche“

„Es gab keine Gespräche“, sagt Meyer, der den wahrscheinlichen Sturz der Lüneburger in die Landesliga für den Verein auch als Chance sieht, sich in einem attraktiven Umfeld mit vielen Derbys – dann wohl auch gegen Teutonia Uelzen – und dem neuen externen Trainer (Dennis Tornieporth vom Düneberger SV) neu zu strukturieren.