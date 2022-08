Euphorie in Ebstorf, Corona in Bienenbüttel

Mit welchem Aufgebot sich der TSV Bienenbüttel (rechts Dominik Friedrich) gegen Union Bevensen ins Getümmel stürzen kann, ist nach einem Corona-Ausbruch im Team nach sehr fraglich. © Michael Klingebiel

Ein heißes Derby und drei Heimspiele mit starken Gegnern bestreiten die Uelzener Fußball-Kreisligisten in der Heide-Wendland-Liga. Ein spannender 4. Spieltag (Sonntag, 27. August) ist also garantiert.

Von Michael Klingebiel

Uelzen/Landkreis – In Bienenbüttel stehen sich mit dem TSV und der Union Bevensen zwei alten Rivalen gegenüber, die jeweils schlecht aus den Startlöchern gekommen sind. Spitzenreiter TuS Ebstorf möchte seinen Höhenflug im Topspiel gegen den drittplatzierten Ochtmisser SV gern fortsetzen. Zudem erwartet die Uelzener Teutonia-Reserve die hoch eingeschätzte Lüneburger SV, und der SV Molzen erhofft sich gegen den TSV Gellersen II den dritten Sieg in Folge.



Teutonia Uelzen II – Lüneburger SV (Sonntag, 28. August, 13 Uhr)

Für Teutonia-Trainer Steffen Vick war der erste Saisonsieg zuletzt beim FC SG Gartow (2:1) „extrem wichtig“, auch wenn er betont, dass die Stimmung im Team trotz der klaren Auftaktpleiten schon zuvor intakt gewesen sei. „Wir haben demnächst schwere Gegner vor der Brust, angefangen mit der Lüneburger SV. Unser Mitaufsteiger hat viele gute und höherklassig erfahrene Spieler in seinen Reihen.“ Ganz besonders freue er sich auf das Wiedersehen mit Dilkas Sönmez, der von 2018 bis 2020 das blau-gelbe Trikot in der Landesliga getragen hat.



Aufgrund der weiterhin angespannten Personallage sehen sich die Uelzener in der Außenseiterrolle. „Wir möchten das Spiel so lange wie möglich offen halten“, setzt Vick auch auf den Effekt, „endlich wieder auf dem angestammten B-Platz spielen zu können.“



Zudem hofft er, nicht – wie in den letzten beiden Spielen – wieder selbst im Tor stehen zu müssen. „Nico Bläß ist eine Option, da unsere Erste bereits Samstag spielt.“ Die Torhüter Phil Wallat und Tobias Niemeyer sowie die verletzten Christian Latovlovici, Laurien Sokoll und Adrien Macho fehlen definitiv.



TuS Ebstorf – Ochtmisser SV (So., 15)

Dem nächsten Topspiel fiebern die furios gestarteten Ebstorfer (drei Siege in drei Spielen) entgegen, zu Gast beim Tabellenführer ist der Ligadritte aus Ochtmissen.



Die Kloster-Kicker haben ordentlich Selbstbewusstsein getankt. Dennoch weiß das Trainerteam Björn Penkert/Marius Meyer natürlich, mit was für einem Kaliber sie es zu tun bekommen werden: „Ein offensivstarker Gegner, den wir gut aus der letzten Saison kennen. Der OSV läuft hoch an und presst enorm.“ In der Vorsaison gewann der TuS sein Heimspiel mit 4:2 Toren, verlor in Ochtmissen aber mit 1:2.



„Es wird wie in der vergangenen Woche bei der Eintracht in Lüneburg wichtig sein, kompakt zu verteidigen und wieder gut ins Doppeln zu kommen“, geben die Coaches ihre Marschroute vor und setzen auf die entstandene Euphorie. „Stimmung und Einstellung der Mannschaft sind gut. Alle sind heiß darauf, den nächsten Dreier einzufahren.“



TSV Bienenbüttel – Union Bevensen (So., 15)

Ein „rassiges Derby“ erwartet Bienenbüttels Trainer Frank Kathmann gegen den Nachbarschaftsrivalen aus Bad Bevensen, obwohl die Voraussetzungen in beiden Lagern alles andere als rosig aussehen. Nach drei Partien tummeln sie sich dicht an dicht mit jeweils nur einem Zähler auf dem Punktekonto in der Abstiegszone. Grund genug also für beide, sich kräftig ins Zeug zu legen.



Zudem plagen sich beide seit Wochen mit großen Personalsorgen herum. Die haben sich beim TSV noch verschärft. Kathmann: „Bei uns ist die Coronawelle übergeschwappt. Wir haben drei Spieler, die sich infiziert haben und am letzten Sonntag auf dem Weg nach und aus Schnega auch im Mannschaftsbus saßen. Mal sehen, ob da sogar noch etwas nachkommt. Einen Wasserstandsbericht kann ich daher nicht wirklich abgeben, wir müssen uns in dieser Zeit halt durchbeißen.“



Auf der Gegenseite spricht auch Union-Coach Thorsten Schüler von weiterhin diversen Ausfällen wegen Verletzungen, Dienst und Urlaub: „Folglich erwarte ich ein umkämpftes und vielleicht hektisches Spiel. Aber es hilft ja nichts, nun müssen langsam Punkte her.“



SV Molzen – TSV Gellersen II (So., 15)

Gut aus den Startlöchern sind die Molzener gekommen, dementsprechend spiegelt sich das in der Stimmung wider. „Der bisherige Verlauf zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht“, spricht Betreuer Kai Liebner davon, dass sogar mehr als die bisherigen sechs Punkte aus drei Spielen möglich gewesen wären.



„In jedem Spiel war der Wille zu sehen, Spiel und Gegner anzunehmen und gewinnen zu wollen“, erwartet er jetzt mit der noch punktlosen Landesligareserve aus Gellersen einen Gegner, der schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht. „Die werden alles reinhauen und uns sicher ein rassiges Spiel anbieten, um ihre Durststrecke zu beenden.“



Keine Frage, die Kleeblätter ziehen nach den jüngsten Eindrücken als Favoriten in dieses Duell. Um erneut erfolgreich zu sein, müsse laut Liebner aber das gelegentlich luftige Abwehrverhalten abgestellt und die eigene Chancenverwertung verbessert werden. „Ich hoffe darauf, dass wir die Platzpatronen am Sonntag beiseitelegen und ein Offensivfeuerwerk zeigen.“