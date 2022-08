Es fehlt an nichts beim 4. AZ-Firmenlauf

Hier geht es rund beim 4. AZ-Firmenlauf am 18. September in Bad Bevensen. © E. Jübermann

Der Countdown zum 4. AZ-Firmenlauf nimmt Fahrt auf. Auf die Aktiven wartet am Sonntag, 18. September, 11 Uhr, wie gewohnt eine fünf Kilometer lange Distanz.

Bad Bevensen/Landkreis – Der Umzug des Sportevents von Uelzen nach Bad Bevensen bringt jedoch eine neue Strecke mit sich.

Der Start erfolgt hinter dem Kurhaus und vor der Sonnenfalle im Kurpark, bevor es gemeinsam mit Freunden, Nachbarn, Familienmitgliedern, Vereinskameraden, Kollegen oder als Einzelstarter durch den Kurpark geht und anschließend zum Zieleinlauf am Kurhaus. Die Bad Bevensen Marketing GmbH und der SV Rosche als gemeinsame Ausrichter hoffen auf zahlreiche Zuschauer an der Strecke, die wie in den vergangenen Jahren die Läufer lautstark an der Strecke unterstützen.



Umkleideräume und Duschen stehen im Rosenbad für alle Teilnehmer zur Verfügung. Dort gibt es auch ausreichend Parkplätze. Es sind knapp 300 Meter Fußweg zum Start. Im Kurpark stehen in der Nähe des Start-und Zielbereichs auch Zelte für die Kleideraufbewahrung zur Verfügung.



Das Anmeldeportal (www.sv-rosche.de) ist bis zum 12. September geöffnet. Nachmeldungen sind begrenzt nur am Sonntag, 18. September, bis eine Stunde vor dem Start im Kurhaus möglich.