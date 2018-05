Erst Sieg, dann Abschied: TVU-Trainer Mendrizik geht zum Saisonende

Handball-Landesligist gewinnt letztes Heimspiel gegen Celle mit 31:29 Toren - aber:

Trainer Herbert Mendrizik (Mitte) informierte seine Mannschaft nach dem Spiel gegen Celle von seinem Rücktritt am Saisonende.

Uelzen - von Bernd Klingebiel. Der TV Uelzen hat am Samstagabend sein letztes Heimspiel dieser Saison mit 31:29 (16:14) Toren gegen Schlusslicht und Absteiger HBV Celle gewonnen, wird aber nach der finalen Partie in Luhdorf seinen Trainer verlieren. Herbert Mendrizik kündigte nach dem Abpfiff seinen Abschied an.