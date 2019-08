Wrestedt – Das Jubiläumsturnier war zugleich der Schlussakt. Cheforganisator Olaf Mathes hat nach dem 25. Tischtennis-4er-Turnier des TSV Wrestedt/Stederdorf seinen Rückzug angekündigt. „Es ist erst mal das Ende des Turniers“, erklärt der 52-Jährige gegenüber der AZ.

Mathes begründet seinen Rückzug mit jenem Argument, das in der heutigen Zeit in vielen Lebensbereichen immer häufiger zu hören ist. Er hört mangels Unterstützung auf. „Es wird immer schwerer, Helfer zu finden. Es ist jetzt wohl zum Jubiläum der richtige Anlass“, sagt er. Erst am vergangenen Freitag gaben die Organisatoren des Ilmenaulaufes vom MTV Bad Bevensen aus demselben Grund auf.

24 Jahre hatte Mathes mit einem achtköpfigen Team eines der größten Tischtennis-Vorbereitungsturniere Deutschlands ausgerichtet. „Das Stammpersonal ist über 50 Jahre alt. Und es war in den vergangenen Jahren immer schwerer, neue Leute zu finden.“ Eine Ausnahme bildete das jetzige 25. Turnier, für das sich anlässlich des Jubiläums genug Unterstützer fanden.

Hinter Mathes liegen ganz stressige Organisationstage. Da die Endspiele nachts stattfanden, schloss er die Wrestedter Halle am Sonnabend um 4.30 Uhr morgens sowie am Sonntag um 4 Uhr ab und jeweils um 7.30 Uhr wieder auf. Am Sonntag wurde noch einmal bis Mitternacht gespielt.

Eine kleine Hoffnung gibt es jedoch. Eine Gruppe Jugendlicher aus der TSV-Tischtennissparte will das Turnier mit Unterstützung zweier Erwachsener weiter ausrichten. Im Gespräch ist eine Verkürzung von drei auf zwei Tage. Mathes wäre froh über die Fortsetzung seines Tischtenniswerks, ist aber skeptisch. „Ich bin auf die Euphoriebremse getreten und habe gesagt, sie sollen erst mal sechs Wochen ins Land gehen lassen und sich dann einen Überblick verschaffen, wie viel Arbeit dahinter steckt.“ Sollte es weitergehen, würde Mathes den Nachfolgern seine Hilfe und sein Fachwissen natürlich anbieten.

VON AREK MARUD