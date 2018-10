Ernst der Lage nicht erkannt

Hamburg/Ebstorf. Die Anfangseuphorie ist abrupt verflogen. Die Stimmung im Lager der Ebstorf Heide Knights war nach der deftigen 55:69-Auswärtspleite in der 2. Basketball-Regionalliga bei BG Hamburg-West am Sonnabend auf dem Tiefpunkt!.

Was sich beim hauchdünnen 80:78-Heimsieg in der Vorwoche gegen Bremerhaven leise ankündigte, setzte sich in einem weiteren Ebstorfer Spitzenspiel fort und wurde auf die Spitze getrieben. „Es ist das eingetroffen, was sich zuvor angedeutet hatte“, sah Trainer Leo Niebuhr den schwachen Auftritt fast schon kommen. Die Gäste verloren das Spiel in der Verteidigung, weil sie viel zu lasch zu Werke gingen. Niebuhr: „Hamburg hat härter gearbeitet als wir. Wir wollen offensiv spielen, waren aber nicht gewillt, unsere Arbeit in der Defensive zu machen. Das geht auf gar keinen Fall und muss dringend korrigiert werden.“

In der Form werden die Ebstorfer am 3. November im Heimspiel gegen Topfavorit Weser Baskets kaum eine Chance haben. Niebuhr fürchtet um die Früchte der langen Vorbereitungsphase und fordert ein schnelles Umdenken. „Wir müssen eine andere Körpersprache zeigen, die Einstellung in der Defence muss eine andere werden, sonst wird es unangenehm.“

Nach einem 16:21-Rückstand im ersten Viertel lagen die Knights zur Pause mit 21 Zählern zurück (25:46), nach dem dritten Viertel stand es schon 60:37 für Hamburg. Nur das letzte Viertel ging mit 18:9 an Ebstorf. „Ich habe den Eindruck, dass manche nicht den Ernst der Lage verstanden haben. Wir haben gegen die zweitbeste Verteidigung der Liga gespielt. Umso bedauerlicher war, dass die Anweisungen nicht befolgt wurden“, kritisierte Niebuhr den schlappen und undisziplinierten Auftritt und will sich offenbar mit Mittelmaß nicht zufriedengeben.

Von Arek Marud