Entscheidung gefallen: SV Emmendorf bleibt Landesligist!

Bezirksligist MTV Barum gerettet, Kreisligist TV Rätzlingen mit guten Chancen auf den Klassenerhalt

+ © Bernd Klingebiel Die Entscheidung ist gefallen: Der SV Emmendorf grüßt auch in der nächsten Saison als Landesligist! © Bernd Klingebiel

Emmendorf - von Bernd Klingebiel. Der SV Emmendorf wird auch in der nächsten Saison in der Fußball-Landesliga an den Start gehen. Am Freitagabend trafen die Verantwortlichen die weitreichende Entscheidung, nach einem bevorstehenden personellen Aderlass auf den freiwilligen Abstieg in die Bezirksliga zu verzichten.