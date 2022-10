Energiekrise im Sport: Kostenexplosion trifft Klubs hart

KSB fordert Sofort-Hilfsprogramm

+ © Arek Marud Damit im Uelzener Sport (hier ein Abendspiel des Fußball-Bezirksligisten MTV Barum) wegen der explodierenden Energiekosten im Winter die Lichter nicht ausgehen, fordert der Kreissportbund von der Politik in Stadt und Landkreis ein Sofort-Hilfsprogramm, das er aktuell auf etwa 650 000 Euro taxiert. © Arek Marud

Die Explosion der Energiekosten trifft die Uelzener Sportvereine mit voller Wucht. Der Kreissportbund (KSB) fordert von Stadt und Landkreis zügig ein Unterstützungspaket.



Uelzen/Landkreis – Ansonsten würden viele Vereine am Jahresende vor „Existenz- und Insolvenzfragen“ stehen! „Vor allem Sportvereine mit vereinseigenen Sportstätten trifft es besonders hart“, fasst der KSB um den Vorsitzenden Mario Miklis das Ergebnis eines Energiegipfels mit zahlreichen Klubs sowie Vertretern der Stadt- und Landkreisverwaltung zusammen. Eile sei geboten. Die Delegierten machten deutlich, „wie die enorm steigenden Energiekosten den Vereinssport in Uelzen existenziell bedrohen“, sagt Lisa Feuerherdt, KSB-Referentin für Sportentwicklung und Sportjugend.

Denn auch die Auswirkungen der Corona-Krise hinterlassen in den Vereinen weiterhin deutliche Dellen: Mitgliederzahlen sanken, finanzielle Rücklagen wurden aufgebraucht, Sportler sind verunsichert.



Der KSB geht in die Offensive: Bis zum 19. Oktober sollen alle Mitgliedsvereine die Durchschnittswerte ihrer Ausgaben für Strom, Benzin und Wärme der letzten fünf Jahre und die zu erwartenden Mehrkosten übermitteln.



So wie der MTV Barum. „Aktuell analysieren wir die Kosten, schauen, was beispielsweise das Flutlicht bei einem Training und Spiel kostet. Und schauen dann, wie die Kosten steigen und leiten Maßnahmen ab“, erklärt Vorsitzender Torsten Lehmann.



Soforthilfe im Volumen von 650 000 Euro



Ziel des KSB ist es, „eine genauere Differenzierung zwischen Vereinen mit und ohne vereinseigene Sportstätten zu liefern“, sagt Feuerherdt. Nach ersten Auswertungen zeichne sich für das geforderte Sofort-Hilfsprogramm „bereits ein Trend ab“. Feuerherdt: „Wir sehen die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung von 20 Euro pro Mitglied.“ Das Gesamtvolumen des Pakets läge somit bei rund 650 000 Euro.



Den Aufschlag dazu soll die Lokalpolitik in den für November anberaumten Fachausschüssen von Stadt und Landkreis liefern. Sollten Bundes- oder Landesprogramme dem organisierten Sport im Rahmen der Energiekrise finanziell unter die Arme greifen – bisher sei er ausgespart –, „dann werden unsere Sportvereine vor Ort zunächst diese Möglichkeiten in Betracht ziehen, bevor kommunale Unterstützungsmaßnahmen beantragt werden“, versichert der KSB.



Die Kreisvereine ihrerseits sähen Energieeinsparungen in Höhe von 20 Prozent „als realistisch an“. So seien auch „Einkaufsgemeinschaften“ zwischen den Vereinen denkbar, um günstigere Tarife zu erlangen, schlägt Feuerherdt vor. Auch sollten die Vereine „am besten so schnell wie möglich“ ein „unkompliziertes Förderprogramm“ des Landessportbundes nutzen.



Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen



Die Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen sei ebenfalls ein Kalkül, um die Kostenwelle zu brechen. „Alle Vereine, mit denen wir uns zu der Energiekrise ausgetauscht haben, haben eine Erhöhung in Erwägung gezogen, um die anstehenden Mehrkosten in Teilen abdecken zu können“, sagt Feuerherdt. Einige würden dies auch tun, andere nicht. Feuerherdt: „Viele Sportvereine haben sich gegen eine Erhöhung entschieden, um die Mitglieder nicht noch weiter zu belasten, weitere Austritte zu riskieren und am Ende somit keine Mehreinnahmen zu haben.“



Zappenduster! Die Energiekrise macht unterdessen auch vor dem Profifußball nicht halt. So plant die Stadt Nürnberg, dem Max-Morlock-Stadion des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg trotz möglicher Abendspiele ab 21 Uhr den Saft abzudrehen. Die Rasenheizung soll im Winter ausbleiben.



Auch die Amateure stellen sich auf einen unangenehmen Winter ein, wie eine AZ-Stichprobe im Uelzener Sport zeigt.



„Szenario bleibt uns hoffentlich erspart“



„Wir rechnen im Winter mit abgesenkten Temperaturen für die Lüftung/Heizung und Duschen in der HEG-Halle“, bestätigt Nico Paepke. Der neue Abteilungsleiter der Handballsparte des TV Uelzen hofft aber zumindest, dass „nach der Corona-Krise mit Aussetzung des kompletten Spielbetriebs uns jetzt ein vergleichbares Szenario erspart bleibt“. Der TVU stehe „in einem guten Kontakt zur Stadt Uelzen, um eventuell geplante Einschränkungen unkompliziert zu diskutieren und auch umzusetzen“.



Paepke: „Der Gesamtverein erwägt eine Beitragsanpassung, unter anderem wegen der steigenden Energiepreise in 2023. Wir hoffen, dass wir dadurch keine Mitglieder in der Abteilung verlieren.“ So seien die Handballer um ein weiterhin attraktives Angebot bemüht.



Einschränken müssen sich auch die Hallensportler in der Samtgemeinde Aue. „Nach enger Absprache mit den Turn- und Sportvereinen haben wir Maßnahmen beschlossen“, erklärt Aues Bürgermeister Michael Müller. So bleiben beispielsweise die Duschen aus – ausgenommen seien Handball- und Tischtennisspiele in Wettbewerbsform. Müller: „Zudem wird die Beleuchtung auf ein Minimum reduziert und die Heizung auf Raumtemperatur runtergeregelt.“



In die gleiche Kerbe schlägt die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf. „Die Duschen bleiben zwar warm, aber Waschbecken mit Durchlauferhitzern wird der Stecker gezogen. Außerdem werden die Sporthallen auf 17 Grad und die Beleuchtung auf das nötige Maß reguliert; sie soll zwischen 23 und 7 Uhr ausbleiben“, erklärt Pressesprecher Jörn Nolting.



Der TuS Bodenteich habe sich bereits vor der aktuellen Energiekrise intensiv mit Einsparmöglichkeiten auseinander- und verschiedene energetische Sanierungsmaßnahmen umgesetzt, erklärt Vorsitzender Friedhelm Schulz. Lediglich die Flutlichtanlage für den Trainingsplatz sei noch nicht auf energiesparendes LED umgestellt.



Duschen nur im „notwendigen Maß“



Schulz: „Die abendlichen Trainingseinheiten unserer Fußballmannschaften sollen aus diesem Grunde bis auf Weiteres vorrangig auf dem B-Platz – nur bei absoluter Notwendigkeit – unter LED-Flutlicht durchgeführt werden.“



Zudem sei beim TuS Bodenteich die Beheizung des Vereinsheimes und der neuen Gymnastik- und Turnhalle den angeordneten Raumtemperaturen angepasst. „Die Sportler und Sportlerinnen sind angehalten, die Benutzung der Duschen auf das notwendige Maß zu beschränken“, betont der Vorsitzende. Eine Beitragserhöhung sei beim TuS Bodenteich „nicht beabsichtigt“.



„Alte Kühlschränke aussortiert“



Beim BSV Union Bevensen seien verschiedene Sparmaßnahme getroffen: „Alle nicht dringend benötigten Geräte werden abgeschaltet. Wir haben zwei alte Kühlschränke aussortiert und durch kostengünstigere Modelle ersetzt. Außerdem ist für dieses Jahr noch geplant, das Flutlicht auf LED umzurüsten“, fasst der 2. Vorsitzende Tobias Neubauer zusammen. Vor sechs Jahren brachte die Union Solar-Panels auf dem Dach des Klubheims an. Neubauer: „So können wir ein bisschen Energie sparen. Aber das wird echt heftig. Wir werden Gespräche führen im Verein, um zu gucken, wo wir noch sparen können.“



Der Landessportbund hat Maßnahmen, Fördermöglichkeiten und Tipps zur Energieeinsparung bei vereinseigenen und kommunalen Sportanlagen zusammengefasst: www.lsb-niedersachsen.de/themen/sportentwicklung/sportstaettenbau/energieeinsparung