Gerade so gestoppt: Der TV Uelzen (Mitte Benedikt-Aaron Lamprecht, gegen die Gästespieler Christian Breustedt (13) und Jannes Hillebrand) spielte trotz Zwei-Tore-Führung kurz vor dem Ende nur remis gegen die SG VfL Wittingen/Stöcken.

Uelzen – Trotz Führung kurz vor dem Ende gelang den Landesliga-Handballern des TV Uelzen am Sonnabend im packend geführten Nachbarschaftsduell mit der SG VfL Wittingen/Stöcken nur ein 26:26 (14:14)-Unentschieden.

Die Heimsieben ließ ihren ersten Gegentreffer erst nach acht Minuten zu und führte nach 14 Zeigerumdrehungen souverän mit 7:2. Nach 21 Minuten kamen die Gäste auf einen Treffer heran. Angeführt vom achtfachen Torschützen Marius Eder, lagen die „Black Owls“ zwei Minuten vor der Schlusssirene mit zwei Treffern in Führung. Doch trotzdem reichte es nicht zum Heimsieg. „Am Ende ist das ärgerlich. Aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, geht das in Ordnung“, bilanzierte TVU-Trainer Detlef Wehrmann.

