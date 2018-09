Emotionaler Sieg

Uelzen/Landkreis. Kein normales Spiel für Teutonia Uelzen. Die Landesliga-Fußballerinnen liefen nach dem Tod ihrer langjährigen Trainerin Oda Haupt mit Trauerflor auf und besiegten anschließend Scharmbeckstotel. Ligarivale MTV Barum II kassierte die erste Saisonniederlage.

Chancenlos waren Union Bevensen und VfL Böddenstedt in der Bezirksliga.

Landesliga Frauen Teutonia Uelzen - Scharmbeckstotel 1:0 (1:0)

Mit einer emotionalen Trauerminute gedachten die Teutonia-Spielerinnen vor dem Anpfiff ihrer verstorbenen Ex-Trainerin Oda Haupt. Nach ausgeglichenem Beginn beförderte Nina Becker den Ball über die weit vorgerückte gegnerische Torfrau aus der Distanz ins Netz zum 1:0. Sämtliche ATSV-Angriffsversuche wurden durch eine gut stehende Uelzener Defensive vereitelt. Nach der Pause drängte Teutonia den Gegner in dessen Hälfte. Uelzens Trainer Holger Obeck lobte Kampf und Teamgeist seiner Elf. „Wir haben uns mehr auf das Konterspiel bei Balleroberung konzentriert. Nach der Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch. Durch vergebene Chancen auf beiden Seiten war der Sieg glücklich, aber verdient.“

• Teutonia: Jähn – Bäthje (77. Albers), K. Strohschen, Ruschmeyer, Schulz (46. Mertens) – Ketelsen, Becker, T. Strohschen (65. Barenschee), Busse – Iwers, Neumann.

• Tor: 1:0 Becker (35.).

MTV Barum II - Buchholzer FC 0:4 (0:2)

Barums Reserve hätte in Führung gehen können. Mit einem Doppelpack lenkte der Gast das Geschehen aber zu seinen Gunsten und spielte passsicher und lauffreudig auf. Trainer Michael Struck: „Uns hat irgendwie immer der entscheidende Tick gefehlt, Buchholz war einfach handlungsschneller.“ Auch nach dem Wechsel kam Barum mutig aus der Kabine, musste aber mit der ersten Aktion der Gäste das vorentscheidende 0:3 hinnehmen. Die Hausherrinnen gaben sich nicht auf, konnten dem Spiel aber keine Wendung mehr geben. Struck: „Der Sieg ist verdient, aber ich denke, dass wir uns vom Ergebnis her unter Wert verkauft haben.“ Buchholz dürfte in der Verfassung um die Meisterschaft mitspielen. „Für uns war das ein Stück weit Lernprozess, alles entspannt.“

• Tore: 0:1, 0:2 Fuß (18./19.), 0:3 v. Gunst (51.), Meier (Eigentor/75.).

• MTV Barum II: Vötter - Wünnecke, Meier, Plankert, G. Hillmer - Kalisch (75. Voigts), Brodkorb, Engel, J. Hilmer (65. Mucker) - Budde (65. Pieper), Meißner.

Bezirksliga Frauen ESV Fortuna Celle - VfL Böddenstedt 9:1 (6:1)

Mit 29 Gegentreffern hat Böddenstedt die schlechteste Abwehr der Liga und war beim Tabellenführer chancenlos. Denise Höber gelang per Freistoß aus 35 Metern unter die Latte der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:3. „Es war ein sehr einseitiges Spiel, wir sind in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr ins Spiel gekommen und konnten vorne keine Bälle festmachen. Celle war die cleverere Mannschaft und hat uns mit vielen langen Pässen in die Tiefe ausgekegelt“, erklärte die VfL-Spielerin Rahel Niemann.

• Tore: 1:0 Zimmermann (2.), 2:0 Leier (11.), 3:0 Kantert (13.), 3:1 Höber (18.), 4:1 Leier (20.), 5:1, 6:1 Kantert (33., 37.), 7:1 Becker (53.), 8:1, 9:1 Zimmermann (54., 65.).

• VfL Böddenstedt: Schöbel - Hoppius, R. Niemann, Brammer, Jahnke - Tegt, Höber, Blume (46. Edler), Warnecke, Kleckner - Pérez Bader.

SV Böhme - Union Bevensen 9:1 (6:1)

Erneut ersatzgeschwächt, konnte Union dem Erfolg gegen Ilmenau keinen weiteren folgen lassen. In einer sehr schwachen Anfangsphase lud Bevensen den Gegner durch vermeidbare Fehler zum Tore schießen ein. „Die große Verunsicherung konnten wir die gesamte Spielzeit lang nicht ablegen“, erklärte Trainerin Andreas Gerstenkorn. Beim Stand von 0:5 fanden die Kurstädterinnen ansatzweise zum eigenen Spiel. Nach der Pause verlief das Spiel deutlich ausgeglichener; allerdings nutzte Union die eigenen Torchancen nicht und machte es Böhme weiterhin zu leicht.

• Tore: 1:0 Bartels (12./Eigentor), 2:0 Vergöhl (18.), 3:0 (26./ k. A.), 4:0 (34./k. A.), 5:0 Schwarzbach (37.), 5:1 Hedder (40.), 6:1 Schwarzbach (57.), 7:1 Vergöhl (72.), 8:1 Suhr (83.), 9:1 Ruprecht (90.).

• Union Bevensen: Seedorf, Burghardt, J. Meyer, Steinbeck (59. Döhring), Maiwald, Fabel, Müller, Peters, Bartels (59. C. Meyer), Böker.