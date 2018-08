Emmendorfs Bollwerk fällt nach 66 Minuten

Fußball-Landesliga: 1:2-Heimniederlage gegen den MTV Treubund Lüneburg

+ Der SV Emmendorf mit Geburtstagskind Luca Schenk (links, mit Lüneburgs Malte Meyer) hielt sich den favorisierten MTV lange Zeit vom Nacken.

Emmendorf - von Bernd Klingebiel. Die Uelzener Fußball-Landesligisten bleiben auch nach dem zweiten Spieltag sieglos. Nach der 0:1-Niederlage von Teutonia am Samstag in Celle verlor der SV Emmendorf am Sonntag seine Heimpartie gegen den MTV Treubund Lüneburg mit 1:2 (0:0) Toren.