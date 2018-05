Emmendorfer Auswärtsriesen / Teutonia punktet im Abstiegskampf

Uelzener Landesligisten bleiben am 28. Spieltag ungeschlagen

+ © Bernd Klingebiel Uelzens Torjäger Philipp Hatt (Mitte rechts, hier gegen Meckelfelds Christopher Schulze) markierte wie schon im Hinspiel (2:2) einen Treffer. © Bernd Klingebiel

Meckelfeld/Ottersberg - von Bernd Klingebiel. Fußball-Landesligist SV Emmendorf erwächst zu einer Auswärtsmacht und fuhr am Sonntag mit einem 4:1 in Ottersberg den vierten Sieg in Folge ein. Kreisrivale Teutonia Uelzen bleibt im Abstiegskampf haften, hielt den Konkurrenten TV meckelfeld beim 1:1 aber auf Distanz.