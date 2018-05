Emmendorf patzt beim Heimspiel-Abschied

Landesliga: 0:1-Niederlage gegen Rotenburg

+ © Marud Allein auf weiter Flur: Emmendorfs Spielertrainer Till Marks geht zum Kopfball hoch. um ihn herum sind nur Rotenburger Spieler. © Marud

am Emmendorf. Dem SV Emmendorf geht auf der Zielgeraden die Puste aus. Im letzten Heimspiel der Saison am Donnerstagabend kassierte der Fußball-Landesligist eine 0:1-Niederlage gegen den Rotenburger SV. Nun sind der dritte Platz und die 50-Punkte-Marke in Gefahr.