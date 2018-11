Emmendorf in Karnevalslaune, Teutonia in Katerstimmung

Uelzen/Emmendorf - von Bernd Klingebiel. Kein guter Sonntag für Teutonia Uelzen: Der Fußball-Landesligist verlor sein Heimspiel gegen den TuS Harsefeld mit 0:3 und rutschte nach teils überraschenden Siegen der Konkurrenz wieder auf den obersten Abstiegsplatz. Der SV Emmendorf hingegen feierte einen 2:0-Sieg bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf und untermauerte seinen Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Teutonia Uelzen - TuS Harsefeld 0:3 (0:1)

Die Platzherren verteidigten tief und standen über weite Phasen gut organisiert gegen den Favoriten. Sie setzten in einer Partie mit insgesamt nur wenigen Torraumszenen aber fast keine Offensivaktionen. Trainer Frank Heine: "Ich bin nicht unzufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Der Sieg für Harsefeld ist verdient, aber in keinster Weise in dieser Höhe."

• Tore: 0:1 Detje (41.), 0:2, 0:3 Ehrlich (86., 87.).

SV Ahlerstedt/Ottendorf - SV Emmendorf 0:2 (0:2)

Der SV Emmendorf beendete den Siegesserie der SV Ahlerstedt/Ottendorf und zeigte eine starke kämpferische Leistung. Nach dem 2:0-Vorsprung lieferten die Grün-Schwarzen eine Abwehrschlacht, bei der Torwart David Meyer unüberwindbar war. Trainer Danny Torben Kühn: "Wir hatten Fortuna heute komplett auf unserer Seite!"

• Tore: 0:1 Schenk (6./FE), 0:2 Schusdzarra (27.).