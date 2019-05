Emmendorf auf der Hatz

SV Holdenstedts U15-Fußballer wollen nach dem frühzeitigen Klassenerhalt in der Landesliga die Saison mit weiteren Siegen vergolden. Sie sind schon am Donnerstag wieder an der Reihe.

Unterdessen hat Ligarivale Teutonia Uelzen am Montagabend ein Nachholspiel gegen MTV Tb Lüneburg verloren.

Uelzen-Holdenstedt/Emmendorf – Und auch U16-Bezirksligist SV Emmendorf muss unter der Woche Extraschichten schieben, er ist am Donnerstag und Freitag sogar zweifach gefordert.

Landesliga U15

Teutonia Uelzen -

MTV Tb Lüneburg 0:2 (0:0)

Teutonia-Trainer David Feckler hadert: „Täglich grüßt das Murmeltier. Erneut waren wir nicht schlechter als der Gegner, kassieren aber wieder einmal schlimme Gegentore.“

Das gastgebende, abgeschlagene Schlusslicht ließ gegen die abstiegsgefährdeten Lüneburger bis auf wenige Chancen nach Standards, die Torwart Phillip Lemm teilweise überragend abwehrte, im ersten Durchgang nichts zu. Vielmehr hätte Karl Böttcher die Teutonia kurz vor der Pause in Führung bringen müssen. Nach einem Abpraller von der Latte scheiterte er freistehend aus fünf Metern an dem auf der Linie stehenden Torwart.

Direkt nach Wiederbeginn leisteten sich die Uelzener in der Defensive „einen katastrophalen Bock“, erklärte Feckler, als sie in der Innenverteidiger ohne Not ins Eins gegen Eins gingen und so das 0:1 heraufbeschworen. Anschließend scheiterte Böttcher abermals aus kurzer Distanz. Feckler: „Passend zu unserer Situation bugsierten wir dann kurz vor dem Ende den Ball per Slapstick ins eigene Tor.“

. Tore: 0:1 Pekyaman, 0:2 Bödecker (65./Eigentor).

SV Holdenstedt -

MTV Lüneburg (Do., 18.15)

Drei Heimsiege, 10:2 Tore. „Wir wollen unsere Serie weiter ausbauen“, erklärt Holdenstedts Co-Trainer Andreas Ebermann nach dem Hinspiel-0:0 gegen die Lüneburger, die erst am Montagabend bei Teutonia gewannen. „Treubund spielt extrem defensiv. Sie lassen wenig zu und warten nur auf Konter. Wir können mit breiter Brust antreten, da der Klassenerhalt geschafft ist“, erklärt der Übungsleiter.

Seine Mannschaft müsse wieder Geduld aufbringen und auf die sich bietenden Chancen warten. „Die Jungs sind gut drauf und ziehen alle toll mit. Wir wollen bis zum Ende Vollgas geben und so viele Punkte wie möglich holen, um mindestens Platz fünf zu erreichen.“

U16 Bezirksliga QR

SV Emmendorf -

Eintr. Lüneburg (Do., 18.30)

Am 30. März hat der SV Emmendorf sein letztes Pflichtspiel bestritten. Nach fünf Wochen Pause kommt es dafür nun knüppeldick für den SVE. Bedingt durch Spielverlegung und Nachholtermin hat er am Donnerstag und Freitag gleich zwei Spiele auszutragen. Morgen daheim gegen Eintracht Lüneburg, nur 24 Stunden später bei der JSG Mechtersen.

Einen völlig verkorksten Verlauf hat die Saison bisher für die Lüneburger genommen. Mit nur einem Punkt aus ihren bisherigen drei Spielen ziert die Eintracht das Tabellenende. Dass die Mannschaft ganz andere Ambitionen hat, zeigte sie zum Saisonstart, als sie sich mit 1:1 vom momentanen Spitzenreiter JSG Mechtersen/Wittorf/Roddau trennte.

Der mit zwei Siegen in die Frühjahrsserie gestartete SV Emmendorf sollte am Donnerstag also vor einer lösbaren Aufgabe stehen. Er ist aber sicher gut beraten, seinen Gast nicht am Tabellenstand, sondern an dessen Ergebnis gegen den derzeitigen Ligaprimus zu messen. Trainer Timo Würker: „Mit einer engagierten und konzentrierten Leistung sollten wir in der Lage sein, die drei Punkte in Emmendorf zu behalten.“