Gewinnspiel: SV Emmendorf erhält zwei Leasing-Autos plus Ladesäule im Wert von 25 000 Euro!

Von: Arek Marud

Erst Schlüsselübergabe, dann Derby gegen Bodenteich (am Ball Luc Paul Schweden). Auf Emmendorf (2. von rechts Timo Würker) warten am Sonnabend zwei Highlights. © Marud, Arek

Fußball-Bezirksligist SV Emmendorf hat bei einem Gewinnspiel des Automobilhersteller Hyundai einen der vier Hauptpreise im Wert von 25000 Euro gewonnen.

Emmendorf - Riesenjubel beim SV Emmendorf. Der Fußball-Bezirksligist hat bei einem deutschlandweiten Gewinnspiel des Automobilhersteller Hyundai mitgemacht und unter 4500 deutschlandweit mitmachenden Sportvereinen einen der vier Hauptpreise gewonnen.

Die Emmendorfer erhalten für ein Jahr zwei nagelneue Leasing-Elektroautos inklusive der Inbetriebnahme einer Ladestation im Gesamtwert von 25 000 Euro! Die offizielle Schlüssel-Übergabe erfolgt am heutigen Sonnabend um 15.45 Uhr unmittelbar vor dem Derby gegen den TuS Bodenteich (16 Uhr). Bereits um 15.30 startet eine Talkrunde, an der auch der SVE-Vorsitzende Thomas Kellmer teilnehmen wird.

Auch anschließend wird es heiß beim Heimspiel gegen den TuS Bodenteich. Nach dem 0:4 gegen Rosche, 2:2 gegen Holdenstedt und 1:2 gegen Barendorf könnte man meinen, dass sich der SVE gegen die Teams aus der unteren Tabellenregion schwertut. Coach Malte Weber widerspricht: „In der Hinrunde haben wir gegen alle von unten gewonnen.“ Er sieht die Gründe für die schwankenden Leistungen woanders: „Wir haben oft fünf bis zehn Minuten drin, wo wir entscheidende Fehler machen, die Ordnung und Konzentration verlieren. Wir bekommen dann nicht so den Zugriff.“ So ist der Abstiegskampf noch allgegenwärtig: „Man braucht um die 35 Punkte, um Sicherheit zu haben.“ Fehlen also noch sechs. So wolle man das „extrem wichtige Spiel“ gegen Bodenteich für sich entscheiden. Weber: „Wir müssen alles gegen sie in die Waagschale werfen.“ Mika Oldag und Marcel Albry werden dem Tabellenzehnten fehlen. Die Einsätze von Mick-Finn Machate, Timo Würker und Lucas Gröger sind fraglich.



Bodenteich schrammt immer wieder hauchzart an Punkten vorbei. „Das geht die ganze Saison schon so. Bis auf die Partie gegen Küsten (0:6) war es immer knapp“, merkt TuS-Coach Marco Arndt an und macht einen Erklärungsansatz: „Es ist ein Stück fehlende Erfahrung. Im Training fliegen die Dinger nur so ins Tor und auf dem Platz gibt es eine gewisse Hemmschwelle.“



Der Kopf arbeite im Ernstfall zu sehr. Der SVE habe beispielsweise ein beinahe identisches Torverhältnis, aber „vielleicht durch seine Erfahrung“ acht Zähler mehr. So gilt für Bodenteich: „Ganz egal, wen wir vor der Brust haben, es helfen nur noch Siege.“ Nur Christoph Dietterle fehlt.