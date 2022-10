Traumcomeback: Gertig schießt Römstedt in der Nachspielzeit per Traumtor zum 3:2-Sieg gegen Ilmenau

Bezirksliga: 1:7-Debakel: SV Emmendorf geht gegen SV Küsten unter

+ © Marud Maximilian März (Mitte) legt den Ball an Bodenteichs Kapitän Max Möller vorbei. © Marud

Der MTV Barum hat das Bezirksliga-Derby gegen den TuS Bodenteich etwas glücklich mit 3:2 gewonnen. Ein Debakel erlitt der SV Emmendorf zuhause beim 1:7 gegen Küsten.

Uelzen/Landkreis - Die Emmendorfer lagen zur Pause unglücklich mit 0:2 hinten und hätten bis dato ein Remis verdient gehabt. Nach dem 0:3 (47.) brachen sie jedoch komplett ein. Auch beim SV Holdenstedt lief im Aufsteigerduell gegen TuS Barskamp nichts zusammen (0:4). Ganz schweren Zeiten geht der immer tiefer in die Krise rutschende SV Rosche nach einem Heim-1:4 gegen Wendisch Evern.

Der stark ersatzgeschwächte MTV Barum rang dagegen den sehr mutig auftretenden TuS Bodenteich mit 3:2 nieder. Turbulent ging es in Römstedt zu. Der hoch überlegene MTV kassierte in Überzahl den 2:2-Ausgleich nach 90 Minuten. Doch der eingewechselte Alexander Gertig erzielte in der 3. Minute der Nachspielzeit bei seinem Comeback ein Traumtor aus 20 Metern in den Winkel zum 3:2-Endstand. Suderburg spielt 0:0 gegen Scharnebeck.

TSV Bardowick - TuS Reppenstedt 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Schneider (26.), 2:0 Ahrens (52.), 3:0 Kaufmann (64.).

SV Holdenstedt - TuS Barskamp 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Henze (25.), 0:2, 0:3 Steckelberg (31., 67.), 0:4 Lau (72.).

SV Rosche - SV Wendisch Evern 1:4 (1:3)

Tore: 0:1 Schünemann (36.), 0:2, 0:3 M. Boelter (40., 45.), 1:3 Reimer (45.+2/FE), 1:4 Schünemann (49.).

MTV Barum - TuS Bodenteich 3:2 (2:1)

Tore: 1:0 (28.), 1:1, 2:1 Ohneseit (29., FE/38.), 3:1 Maaß (81.), 3:2 Krenz (90.+2)

SV Emmendorf - SV Küsten 1:7 (0:2)

Tore: 0:1 Leesch (16.), 0:2 A. Reinhardt (23.), 0:3 Leesch (47.), 0:4 P. Reinhardt (52.), 1:4 Helmke (63.), 1:5 Leesch (66.), 1:6 Schumacher (74.), 1:7 Klaucke (87.).

MTV Römstedt - SV Ilmenau 3:2 (1:1)

Tore: 0:1 Bartelt (15.), 1:1 Fritz (26.), 2:1 Tippe (55.), 2:2 Hertting (90.), 3:2 Gertig (90.+3). Gelb-Rote Karte: Fahrenholz (67./Ilmenau).

Vastorfer SK - VfL Breese-Langendorf 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Fahren (25.), 0:2 Bahlo (45.).

VfL Suderburg - SV Scharnebeck 0:0

Tore: Fehlanzeige