3:0 - Emmendorf wie befreit / Teutonia 1:3, aber Trainer Heine verlängert

Gemischte Bilanz für Uelzener Teams am letzten Landesliga-Spieltag:

+ © Bernd Klingebiel Teutonias Kristian Krieger (im Zweikampf mit dem Stader Torschützen Philipp Waschkau) verabschiedete sich mit seinem zweiten Saisontreffer zum 1:2 aus dem Sportpark - er wechselt zum Landesligaaufsteiger VfL Lüneburg. © Bernd Klingebiel

Uelzen/Emmendorf - von Bernd Klingebiel. Auswärtssieg und Heimniederlage zum Saison-Kehraus für die beiden Uelzener Fußball-Landesligisten: Der SV Emmendorf überzeugte am Sonnabend beim 3:0 in Drochtersen, während Teutonia im Sportpark ein 1:3 gegen den VfL Güldenstern Stade kassierte. Am Rande der Partie gab Trainer Frank Heine bekannt, dass er Teutonia auch in der nächsten Saison coachen wird. Der 49-Jährige: "Ich nehme die die schwere Aufgabe an!"