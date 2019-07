EM-Bronze als Höhepunkt

Ostrava/Bolzum – Riesenerfolg für Vincent Senkbeil: Der Wierener hat bei den 62. Jugend-Europameisterschaften in Ostrava (Tschechien) im Schüler-Team-Wettbewerb seine erste EM-Medaille gewonnen!.

Senkbeil, der im Jugendbereich für den TSV Wrestedt/Stederdorf startet und für Herren-Regionalligist SV Bolzum aktiv ist, gewann zusammen mit Mike Hollo (TuS Fürstenfeldbruck), Felix Köhler (TSG Kaiserslautern) und Tom Schweiger (DJK Altdorf) die Bronzemedaille.

„Mit der Mannschaft peilen wir eine Medaille an. Zunächst nehmen wir uns den Gruppensieg vor, um dann eine vermutlich einfachere Auslosung für die Endrunde zu bekommen“, hatte der 15-Jährige vor dem Abflug nach Tschechien zu Protokoll gegeben. Und Senkbeil behielt recht, denn durch die Erfolge gegen die Ukraine (3:1), Belgien (3:2) und Polen (3:0) zogen die Schützlinge von Bundestrainerin Eva Jeler souverän als Erster in das 16-köpfige Hauptfeld ein. Senkbeil kam dreimal im Doppel an der Seite von Schweiger zum Einsatz. Zwei Siegen (gegen die Ukraine sowie Polen) steht eine Belgien-Niederlage gegenüber.

Im Achtelfinale sorgten Senkbeil/Schweiger beim 3:0-Erfolg gegen die Slowakei für den Schlusspunkt, während anschließend gegen Ungarn (3:2) ihre Partie knapp in fünf Sätzen verloren wurde. Die Vorschlussrundenpartie gegen Russland (1:3) sah Vincent Senkbeil ausschließlich von der Bank aus. „Ich wollte ihn mit Tom wieder in die Box schicken“, verriet die Bundestrainerin anschließend. „Doch die beiden fühlten sich nicht so gut.“ Hollo und Köhler kassierten gegen den späteren Vize-Europameister eine Niederlage. „Wir haben insgesamt eine gute Mannschaftsleistung gezeigt und viele knappe Spiele gewonnen“, bilanzierte Senkbeil. „Das war im vergangenen Jahr in Cluj-Napoca nicht immer der Fall.“

Mit dem Gewinn seiner ersten EM-Medaille ist für Vincent Senkbeil der Saison-Höhepunkt allerdings noch lange nicht beendet, denn bis einschließlich Dienstag geht es nun in den drei Individual-Konkurrenzen Einzel, Doppel (mit Schweiger) und Mixed (an der Seite der Lunestedterin Mia Griesel) weiter.

VON MARCO STEINBRENNER