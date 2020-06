Per Elfmeterschießen! Fußball-Bezirkspokal wird beendet

Highnoon in Melbeck: Halbfinals und Endspiel werden vom Punkt aus entschieden

Der Bezirkspokalwettbewerb 2019/20 der Männer wird per Elfmeterschießen entschieden.

Uelzen/Lüneburg – von Bernd Klingebiel. Der Fußball-Bezirkspokal 2019/20 der Herren wird noch vor dem mutmaßlichen Saisonende am 30. Juni sportlich beendet! Per Elfmeterschießen auf neutralem Platz und unter Beachtung von Hygieneregeln! Das erklärte der Fußball-Bezirksverband Lüneburg am Samstagabend.