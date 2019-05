Elegant und ausdrucksstark

Eckehard Brakenhoff (RV Suhlendorf) auf Dr. Schiwago wurde Vierter in der Kl.L*-Trense und Fünfter mit Despinos. In der Kl. L** - Kandare wurde er Reservesieger.

Schlieckau – Vier statt drei Turniertage: Aufgrund der vielen Nennungen ist das Dressurturnier der Reitsportgemeinschaft Uelzener Land verlängert worden. „Wir hatten ein hochklassig besetztes Starterfeld“, freute sich der Vorsitzende Volker Hinrichs.

Profis und Amateure aus acht Bundesländern waren am Start. Das Turnier zeigte eine entsprechend hohe Qualität bei den Reitpferden.

Der erste Tag begann mit Prüfungen für die vier- bis sechsjährigen Pferde. Schnell zeigte sich eine hohe Qualität der Nachwuchssportpferde in den Prüfungen der Klasse A*. Bei zwei Prüfungen waren jeweils mehr als 30 Reiter am Start.

Erstmals präsentierte sich Vanessa Siedentopf von der Reitsportgemeinschaft Uelzener Land mit dem vierjährigen Hengst Domenico (von Danciano-Caprimond) und siegte. Auch in der zweiten Prüfung war sie erfolgreich mit dem jungen Hengst und kam auf den dritten Platz.

Erfolge erzielten hier auch Hannah Laser (RG Klosterhof Medingen auf Dante Alighieri) und Donovan mit den Plätzen eins und zwei sowie Jacob Schenk vom RFV Bad Bevensen auf Favori De Luxe und Ducati Bay mit den Rängen vier und acht.

Spannend war die Dressurprüfung Kl. A* - beim OMC-Oldie Cup. Zwei Reiter wurden in den sechs Gruppen gewertet. Die Siege gingen an Beate Heuer-Mattheis von der RG Klosterhof Medingen auf Feuertänzer und Jessica Richter vom RV Suhlendorf auf Hester vor Petra Brakenhoff vom RV Suhlendorf auf Grisu.

Ausdrucksstark und mit viel Eleganz präsentierten die Aktiven die Dressurpferde. Spannend war es für die Zuschauer, nach der Kür die Noten von den Richtern zu erfahren.

Ein Raunen ging durch die Menge, als bekannt gegeben wurde, dass Anna-Lena Kracht von der RG Klosterhof Medingen auf Dave Brubeck als neunte Starterin in der Prüfung L mit 8,5 die Führung übernommen hatte. Als 19. Starterin folgte mit 8,3 Hannah Laser auf Daison ebenfalls von der RG Klosterhof auf Platz zwei.

Eine Spitzenklasse für sich waren die Leistungen von Pferd und Reitern in allen Prüfungen. Es zeigte aber auch die Schwierigkeiten bei den hohen Dressuren. Einige Reiter verzichteten auf eine Platzierung oder gaben auf. Manuell Bammel startete für den RFV Echem-Scharnebeck und gewann mit Fabiella nicht nur die S-Dressur St. Georg Special*, sondern auch die Kl. S**-Intermediaire I. Er trainiert in Dahlenburg und wohnt in Altenmedingen.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung“, zog der RSG-Vorsitzende Hinrichs nach vier Turniertagen Bilanz zu der erfolgreich verlaufenen Veranstaltung und dankte allen für die Unterstützung und die Preise.