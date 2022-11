TV Uelzen überrollt Eintracht Braunschweig - 34:22!

Von: Bernd Klingebiel

Der überragende Lukas Specht setzt sich am Kreis gegen den Braunschweiger Lars Harten durch und erzielt seiner insgesamt zehn Tore. © Bernd Klingebiel

Der TV Uelzen hat in der Handball-Landesliga der Männer erneut ein starkes Ausrufezeichen gesetzt! Die Black Owls demontierten am Samstagabend (12. November) in eigener Halle den Tabellenvierten Eintracht Braunschweig nach allen Regeln der Kunst und besiegten die Löwenstädter mit 34:22 (17:12) Toren.

Die Uelzener holten sich damit die Tabellenführung zurück, die ihnen am Vorabend die SG VfL Wittingen/Stöcken mit einem Sieg gegen Bergen abgenommen hatte.

Vor rund 300 begeisterten Fans in der HEG-Halle demoralisierte der TVU die Eintracht mit einem wuchtigen Auftritt. Trainer Maurice Maus: „Die Mannschaft spielte wie aufgezogen, mit einem irrsinnigen Tempo und hat die konzeptionellen Dinge fast über die gesamte Zeit so umgesetzt, wie wir das wollen.“ Aus einem geschlossen guten Team ragte der zehnfache Torschütze Lukas Specht noch heraus.