Einlull-Gefahr für den TVU

Der TVU ist auf den dritten Tabellenplatz vorgestürmt und will sich heute auch beim Kellerkind in Luhdorf durchsetzen; Rückraumspieler Christian Lüder hat seine Fußverletzung auskuriert und steht Trainer Detlef Wehrmann im Kampf um den vierten Auswärtssieg zur Verfügung. Foto: B. Klingebiel

Uelzen.

Kräfte gesammelt für das Titelrennen: Die Männer des Handball-Landesligisten TV Uelzen haben die für sie spielfreie Zeit seit dem dramatischen 27:26-Heimsieg gegen den MTV Müden/Örtze vor zwei Wochen genutzt, um zu regenerieren und dienstliche/schulische Dinge in den Mittelpunkt zu rücken.

Zum gestrigen Abschlusstraining für die heutige Partie bei der SG Luhdorf/Scharmbeck erwartete Trainer Detlef Wehrmann dann aber wieder das gesamte Team. Ausfälle für das Duell beim Tabellenvorletzten im Winsener Ortsteil Luhdorf waren bis dahin jedenfalls nicht bekannt. Auch der zuletzt wegen einer starken Prellung am Fuß ausgefallene Christian Lüder habe einen Belastungstest in einem Spiel der Reserve gut überstanden. Anpfiff bei den Luhestädtern ist um 17 Uhr in der Halle Höllenberg.

Nach dem grandiosen Saisonstart mit zuletzt vier Siegen in Folge und dem Festkrallen auf dem dritten Tabellenplatz ist die Stimmung im Uelzener Lager prächtig. „Ich glaube, dass alle auf dem Boden bleiben“, sagt Wehrmann, der mit seinem Team „so lange wie möglich auf der Erfolgswelle schwimmen will“. Auch Schwächephasen übersteht die Mannschaft dank der zugewonnenen Sicherheit mittlerweile ziemlich unbeschadet. Die „Black Owls“ liegen nach neun absolvierten Runden nur einen Zähler hinter Spitzenreiter MTV Eyendorf zurück und sind punktgleich mit dem ersten Verfolger MTV Embsen. Eyendorf ist am 15. Dezember der letzte Gegner in diesem Jahr für die Uelzener.

Damit dies zu einer Toppartie werden kann, dürfen sich die Schwarz-Weißen in solch gefährlichen Spielen wie dem in Luhdorf keine Blöße geben. Die Gastgeber haben ein gut durchmischtes Team mit den torgefährlichen Tobias Schürmann (35 Treffer in acht Spielen) und Jakob Landenfeld (29/7). Die Uelzener übertreffen dieses Duo aber locker mit Johannes Specht (64/9), Kevin Kwiotek (40/9) und Gerrit Schlapmann (37/8).

Wehrmann hat die Gäste in Müden beobachtet und ein „sehr kräftiges und groß gewachsenes Team“ gesehen, das „relativ langsam“ agiere. Genau das sei Uelzens Chance, wobei Luhdorfs Verschleppungstaktik die Gefahr berge, eingelullt zu werden. In Müden lag Luhdorf bereits mit 0:8 zurück, schaffte aber durch Beständigkeit immer wieder den Anschluss und verlor nach einem 21:23 erst in der Schlussviertelstunde letztlich mit 25:32. Wehrmann: „Wir müssen hellwach sein.“

Von Bernd Klingebiel