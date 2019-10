Nur einer sieht’s als Derby

Eddelstorf heiß auf den Nachbarn Römstedt / Für den MTV ein normales Spiel

+ Ein Heimsieg im Prestigeduell gegen Eddelstorf wäre für den MTV Römstedt (2. von links Marc-Dominic Mießner) ein weiteres Highlight in der erfolgreichen Hinrunde. Foto: Marud

Römstedt/Eddelstorf – Nachbarschaftsduell in der Fußball-Bezirksliga! Gut sechseinhalb Kilometer trennen Römstedt und Eddelstorf. In der Tabelle ist es nur ein Punkt. Der MTV und SVE treffen sich am Sonntag (14 Uhr) zum Top-Duell des 12. Spieltags.