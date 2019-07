Munster/Uelzen – Schnell, schneller, Post SV Uelzen: Drei PSV-Akteure holten bei den Triathlon-Landesmeisterschaften in Munster über die Sprintdistanz (500 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) den Titel.

Parallel dazu gab es einen Jedermann-Triathlon über dieselbe Strecke für alle, die noch nicht im Besitz einer Start-Lizenz waren. Traditionell ist der Post SV bei derlei Events stark vertreten – auch diesmal waren acht Postler am Start: Hanna Otto, Franziska Tipp, Stefan Griebenow, Jan Gutberlet, Markus Hecker, Jan-Christoph König, Ralf Sandermann und Jürgen Stadler.

Das Schwimmen wurde mit einem Massenstart beider Wettbewerbe im Flüggenhofsee begonnen – üblicherweise und so auch diesmal kommt es anfangs zu Rangeleien im Wasser, bis sich das Teilnehmerfeld sortiert. „Aus diesem Gedränge muss man sich entweder heraushalten“, rät Trainer Markus Hecker, „oder die Ruhe bewahren, wenn man keine andere Chance hat.“ Gerade Anfänger geraten schnell in Panik.

Nach gemessenen 580 m Schwimmstrecke führte das Radfahren aus Munster heraus auf die Panzerringstraße. Danach waren zweieinhalb Runden durch die Stadt und den angrenzenden Park zu laufen. Die Postler freuten sich alle über eine gute Zielankunft, auch wenn die angestiegenen Temperaturen dem Körper einiges abverlangten.

Gleichwohl gab es Erfolge zu verzeichnen: Bei den Damen holte Franziska Tipp den Landesmeister-Titel AK 2 (25-29 Jahre), Hanna Otto wurde Vize-Landesmeisterin in der AK 4 (35-39). Bei den Männern holte sich Jan Gutberlet den Titel in der AK 2 und Markus Hecker heimste in der gut besetzten Altersklasse Senioren 3 (50-54) durch die zweitbeste Radzeit aller 187 gemeldeten Starter ebenfalls den Titel ein.

„Zu Recht wurde uns über die sozialen Medien zugerufen: ,Eine schnelle Truppe habt ihr da’“, freute sich Hecker. Mit den Resultaten war der PSV der beste Klub.

Und dies waren nicht die ersten Titel der Saison: Im Mai holte Tipp Platz drei bei den LM über die Triathlon-Kurzdistanz und Hecker wurde kurz zuvor Vize-Landesmeister auf der Duathlon-Kurzdistanz.