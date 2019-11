Uelzen/Buxtehude – Es ist alles gesagt und geschrieben über die sportlich bedrohliche Situation von Teutonia Uelzen im Abstiegskampf. Ab sofort muss der Fußball-Landesligist Taten folgen lassen!.

Er startet am Sonntag (15 Uhr) mit einer für den weiteren Verlauf womöglich richtungsweisenden Partie in die Rückrunde. Gastgeber VSV Hedendorf/Neukloster ist momentan dort, wo Teutonia noch hinmuss. Die Vereinigten Sportvereine belegen mit acht Zählern Vorsprung auf Teutonia den ersten Nichtabstiegsplatz. Uelzens Trainer Benjamin Zasendorf: „Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen.“

Teutonia schöpft Mut

Mut gibt die Leistung beim jüngsten 1:1-Unentschieden in Verden nach zuvor fünf Pleiten. „Das war wirklich ordentlich“, sagt Zasendorf. Und Hoffnung schenkt die Rückkehr des offensivstarken Nils Brüggemann nach zweiwöchigem Dienst. Vielleicht ist auch Philipp Hatt nach Außenbandriss im Knöchel wieder dabei, der Mittelstürmer ist bereits wieder im Lauftraining. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Robert Bruck (Knöchel).

Zusätzlichen Kick erhält die Partie durch Moritz Niebuhr. Der ehemalige Teutonia-Torwart löste Anfang November Jörg Steffens als Cheftrainer bei Hedendorf/Neukloster ab. Niebuhr war von 2012 bis 2015 bei Teutonia ein großer Leistungsträger. Der Keeper gewann mit den Blau-Gelben 2014 das Double aus Meisterschaft und Bezirkspokal, stieg mit dem Team in die Oberliga auf. Die AZ sprach vor dem Wiedersehen mit dem 28-Jährigen.

Herr Niebuhr, anders als in den Vorjahren halten alle Aufsteiger in der Landesliga mit. Woran liegt das?

Absolut. Ich finde, dass sich die Leistungsunterschiede zwischen den Aufsteigern und den etablierteren Mannschaften erheblich verringert haben. In dieser Liga ist an einem guten Tag jede Mannschaft schlagbar. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass erst eine Saisonhälfte gespielt ist. Die aktuelle Tabellensituation ist eine Momentaufnahme. Gewinnst du zwei oder drei Spiele am Stück, so machst du einen verhältnismäßig großen Sprung in der Tabelle. Andersherum rutschst du mit zwei/drei weniger erfolgreichen Spielen gleich in den Keller. Es wird bis zum Schluss sowohl oben als auch unten in der Tabelle spannend bleiben.

Was zeichnet vor diesem Hintergrund Ihre Mannschaft insbesondere aus?

Wir haben ein sehr starkes und funktionierendes Kollektiv, welches sowohl auf als auch neben dem Platz sehr gut harmoniert. Negativerlebnisse führen nicht gleich dazu, dass wir im Umgang miteinander was verändern oder uns aufgeben. Im Gegenteil, wir genießen jedes einzelne Spiel und stellen uns jeder Herausforderung. Die Hinserie hat gezeigt, dass wir bis auf kleinere Ausnahmen gegen jeden Gegner in der Lage gewesen sind, unser Spiel durchzuziehen und den Gegner vor Probleme zu stellen.

Sie sind offiziell der Interimstrainer bis zur Winterpause. Was muss passieren, damit Sie dauerhaft übernehmen?

Genau. Mit dem Verein ist vereinbart, dass ich bis zum 30. November die Verantwortung trage. Wie es nach dieser Zeit weitergeht, werden wir in aller Ruhe nach unserem letzten Spiel in Stade besprechen. Ich stehe dem weiteren Weg sehr offen und positiv gegenüber, freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen seitens des Vereins und arbeite sehr gerne mit den Jungs zusammen. Schlussendlich wird eine Entscheidung im Sinne der VSV Hedendorf/Neukloster getroffen werden.

Mit Teutonia erlebten Sie große sportliche Momente. Mit welchen Gefühlen sehen Sie der Partie entgegen, in der die VSV Ihrem Ex-Verein einen weiteren Schubser in Richtung Bezirksliga geben könnten?

Das war wirklich eine sportlich sehr erfolgreiche Zeit mit tollen Erlebnissen. Dennoch liegt mein Fokus und gilt meine volle Konzentration meinen Jungs von VSV. Wie eingangs erwähnt, erwarte ich bis zum Saisonende eine spannende Tabellensituation, entsprechend wird es wichtig sein, in direkten Duellen zu punkten. Von einem Schubser in Richtung Bezirksliga, bei einem möglichen Erfolg für uns, will ich gar nicht sprechen. Dafür sind einfach noch zu viele Spiele zu spielen.

Wie bewerten Sie mit und aus einer gewissen Distanz die sportliche Entwicklung des Fußballs innerhalb des Bezirks, insbesondere natürlich Teutonias Werdegang?

Schaut man zunächst einmal auf die aktuelle Landesliga-Tabelle, so könnte man meinen, dass es nicht so gut läuft für die Mannschaften aus dem Landkreis. Aber ich bin der Meinung, dass sich sowohl Teutonia als auch der SV Emmendorf noch aus eigener Kraft in der Liga halten können. Im Gegensatz dazu steht natürlich die Bezirksliga Lüneburg 1, wo drei Mannschaften aus den Top Fünf aus dem Landkreis Uelzen kommen. Darüber hinaus liegt zurzeit keine Mannschaft auf einem direkten Abstiegsplatz. Ich denke, dass das eine positive Entwicklung ist und ich hoffe, dass dieser Weg fortgeführt werden kann. Den Werdegang von Teutonia kann ich so aus der Distanz nicht vernünftig beurteilen. Ich denke, dass die letzten Jahre nicht einfach gewesen sind, sie sich aber mit einem ganz klaren Plan und guten funktionierenden Strukturen wieder stabilisieren werden.

VON BERND KLINGEBIEL