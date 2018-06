„Ein Riesenspektakel“: Kühn kennt DFB-Pokaleuphorie

+ Vor zwei Jahren feierte Danny Torben Kühn (vorn) den Landespokalsieg, der D/A erstmals in den DFB-Pokal gegen Gladbach führte. © Privat

Der Uelzener und Ex-Mittelstürmer der SV Drochtersen/Assel muss sich dabei selbst keine Ticketsorgen machen: „Also ich werde auf jeden Fall dabei sein!“Ausnahmezustand bei dem Stader Regionalligisten, der mit seiner Reservemannschaft in der Landesliga auch gegen den SV Emmendorf und Teutonia Uelzen spielt. Der Verein hat im DFB-Pokal das ganz große Los gezogen. Rekordmeister München heißt der Gegner, der dem Niedersachsenpokalsieger am späten Freitagabend in der 1. Runde zugelost worden ist. D/A-Präsident Rigo Gooßen zeigte sich im ARD-Sportschau-Club in Dortmund begeistert: „Wir wollten so gerne in die zweite Runde – das wird jetzt richtig schwer!“