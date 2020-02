„Ein Kindheitstraum“

AZ-Liga Talk: Jari Schenk kickt gemeinsam mit Bruder Luca

+ Fußball-Heimat VfL Suderburg: Jari Schenk (oben links) ist seit der E-Jugend im Verein. Seit dieser Saison jubelt der Youngster bei den Herren mit und hat in diesem halben Jahr sehr viel dazugelernt. Foto: Marud

Suderburg – Die Eggesteins in Bremen, die Benders in Leverkusen – und die Schenks in Suderburg. Im Fußball gibt es so einige Brüder, die gemeinsam in einer Mannschaft spielen.