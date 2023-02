„Können uns auf ihn verlassen“: HVNB-Präsident Stefan Hüdepohl ehrt Nettekamps Handball-Macher Thomas König

Teilen

HVNB-Präsident Stefan Hüdepohl (vorne rechts) überreicht im Beisein der TSV-Mannschaft Thomas König nachträglich die Urkunde vom Sportehrentag. © Privat

Handballer aus Leidenschaft: Stefan Hüdepohl, Präsident des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen, hat Thomas König vom TSV Nettelkamp für seine Verdienste beim TSV Nettelkamp ausgezeichnet.

Nettelkamp – Handballer aus Leidenschaft: Thomas König ist ein Urgestein des TSV Nettelkamp und seit 1978 dabei. Erst als Spieler, dann als Funktionär, Trainer und Förderer. Nun hat ihn Stefan Hüdepohl, Präsident des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen, für seine Verdienste ausgezeichnet.

Es war eine nachträgliche Ehrung, die eigentlich im Rahmen des Sportehrentages 2022 des Kreissportbundes Uelzen vorgesehen war.



1978 startete König in der Nettelkamper A-Jugend und gehörte schnell zu den Leistungsträgern. Wenig später war er im Herren-Bereich angekommen. Trotz Abwerbungsversuchen blieb er dem TSV treu und feierte ab 1983 viele Aufstiege, Turnier- und Pokalerfolge.



König engagierte sich auch außerhalb des Spielfeldes! 1996 wurde die Jugendabteilung beim TSV Nettelkamp neu aufgebaut – daran war er maßgeblich mit Otto Nieschulze beteiligt. Nach seinem Rückzug aus dem Herrenbereich 1998 widmete sich der TSV-Macher wieder dem Nachwuchs.



Nach sechsjähriger Pause (2003 - 2009) war er ab 2010 für den Aufbau weiterer Jugend-Mannschaften verantwortlich. Inzwischen hat König als Jugend- und Sportwart im TSV Nettelkamp dafür gesorgt, dass der Handball in seiner Heimat nicht von der Bildfläche verschwunden ist!



Dazu coacht er mit Wolfgang Zugier eine junge Herrenmannschaft in der 1. Regionsklasse. Und auch die bedankte sich im Rahmen der Ehrung bei ihrem Übungsleiter, der den Großteil der Spieler auch als Sport- und Jugendwart seit klein auf begleitet. „Wir können uns immer auf ihn verlassen. Vieles wird oft für selbstverständlich gehalten, doch in Wahrheit funktioniert das Vereinsleben nur durch Persönlichkeiten und Charaktere wie Thomas, die still und ungesehen in ihrer Freizeit dafür sorgen, dass wir unseren geliebten Sport ausüben können“, dankten die TSV-Spieler. „Wir wissen seinen Einsatz sehr zu schätzen und sind stolz, ihn als Trainer und Sportwart im Verein zu haben.“

Von Christiane Fellersmann