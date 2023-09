Ehemalige Ü50-Kicker stehen weiterhin für den Fußball im SV Hanstedt I

+ © Buhr Immer noch aktiv am runden Leder: Die ehemaligen Ü50-Kicker des SV Hanstedt I. © Buhr

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Sie stehen für den Fußball beim SV Hanstedt I, nachdem der Verein zum wiederholten Male sein Herrenteam wegen Personalmangel aus dem Spielbetrieb im Heide-Wendland-Kreis abmelden musste. Die ehemalige Ü50 der Rot-Weißen ist immer noch aktiv!

Dieter Kaminski, in Fachkreisen auch „Schnappi“ genannt, und weitere fußballbegeisterte, fitte Senioren treffen sich regelmäßig einmal die Woche auf dem Rasen des SVH und frönen ihrer Leidenschaft.



„Auch wenn eine aktuelle Herrenmannschaft trotz weiter anhaltender Bemühungen noch nicht zustande gekommen ist, pflegen wir den Sport weiter“, erklären die Oldies. Sie seien die verbliebenen Spieler der ehemaligen Ü50, „die sich noch gern bewegen wollen. Und zwar mit dem wichtigsten Sport der Welt!“



Kaminski: „Wir setzen uns aus Spielern vom TuS Ebstorf, MTV Barum, SV Natendorf und SV Hanstedt I zusammen, vertragen uns gut.“ Das gemeinsame Kicken bereite „unheimlich Spaß“. Der älteste Aktive weist dabei stolze 82 Jahre auf, kämpft aber immer noch um jeden Ball und trifft das Tor.



Denn erfolgreiche Fußballer waren sie fast alle: Kreispokal-Sieger, Bezirksliga-Aufsteiger oder Torschützenkönige. Kaminski hat nach eigenen Angaben im Laufe der Saison 1965/66 stolze 56 Treffer geschossen. „Das muss ihm erst einmal einer nachmachen“, ist auch Detlef Menke vom Können seiner Mitstreiter überzeugt.



In der Wintersaison kicken die Routiniers dann in der Barumer Sporthalle regelmäßig einmal in der Woche. Im Sommer veranstalten sie zusätzliche Freizeitaktionen wie gemeinsame Radtouren. Kaminski: „Natürlich sind wir als Mannschaft nicht mehr komplett, nehmen aber Interessierte aus der Umgebung gern auf.“ Wer Interesse hat, kann sich an den SV Hanstedt I wenden oder einfach unverbindlich zum Training kommen: Gekickt wird immer donnerstags ab 18.30 Uhr.

Von Monika Buhr