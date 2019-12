Eddelstorfs Fanpower

AZ-Nachschuss – „Männergesangsverein mit etwas anderem Liedgut“

+ © Grimm „Die besten Fans der Liga“ – Die Eddelstorfer Ultras sind bekannt für ihre Schlachtgesänge und feierten gemeinsam mit ihrem Team den erfolgreichen Jahresabschluss nach dem 4:1 gegen den SV Wendisch Evern. © Grimm

Uelzen/Landkreis – Karnevalsstimmung in Eddelstorf, bunter Geburtstag bei den Uhlenkickers, Schaschlik-Nachmittag in Ebstorf. Dazu Barums Tor-Bomber – mit der heutigen Ausgabe verabschiedet sich der AZ-Nachschuss wie die Fußballer in die dreimonatige Winterpause.