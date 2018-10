Ebstorfs Last-Minute-Sieg

Der SC Kirch-/Westerweyhe (links Marcel Friede) feierte gleich zwei Siege am Wochenende. Darunter war das 2:0 gegen den SV Jelmstorf (Jan Homann). Foto: B. Klingebiel

Uelzen/Landkreis. Durch ein ganz spätes Siegtor hat der TuS Ebstorf II das Spitzenspiel beim SV Holdenstedt II gewonnen. Axel Laass traf nach 88 Minuten für den Tabellenführer der 3. Fußball-Kreisklasse West zum 2:1-Erfolg. Der SVH rutschte dadurch von Platz zwei auf vier ab.

Der neue Tabellenzweite SC Kirch-/Westerweyhe heimste gleich zwei Siege ein. Am Freitag gab’s einen 4:1-Erfolg über den TSV Lüder, gefolgt von einem 2:0-Heimsieg gegen den SV Jelmstorf.

In der Staffel Ost führen nun gleich drei Uelzener Teams die Tabelle an. Himbergen, Bankewitz und Lehmke stehen nach ihren Siegen auf den ersten drei Plätzen – auch weil die SV Lemgow spielfrei war und Tabellenführer Himbergen das Topspiel in Breselenz mit 1:0 gewann.

3. Kreisklasse West

SC Kirch-/Westerweyhe II -

TSV Lüder 4:1 (2:1)

• Tore: 1:0 Ulfik (22.), 2:0 Rekitzki (37.), 2:1 Wöllmann (44.), 3:1 Lühmann (84.), 4:1 Ulfik (90.); Gelb-Rot: (89./Lüder).

SC Kirch-/Westerweyhe II -

SV Jelmstorf 2:0 (0:0)

• Tore: 1:0 Voigts (75., Strafstoß), 2:0 Rekitzki (86.).

MTV Römstedt II -

MTV Barum II 1:0 (0:0)

• Tore: 1:0 Schenk (48.).

SV Holdenstedt II -

TuS Ebstorf II 1:2 (0:1)

• Tore: 0:1 Basiel (8.), 1:1 Herzog (64.), 1:2 Laass (88.).

SV Natendorf -

SV Eddelstorf II 1:5 (1:2)

• Tore: 0:1 Wanke (12.), 1:1 Müller (16.), 1:2 Burkhardt (31., Strafstoß), 1:3 Burkhardt (71.), 1:4 Ehlers (78.), 1:5 Meyer (83.).

TSV Lüder -

FC Oldenstadt II 1:1 (0:1)

• Tore: 0:1 Kretzschmann (14.), 1:1 Kürth (61.).

TSV Niendorf-Halligdorf -

TSV Wriedel II 3:1 (1:0)

• Tore: 1:0 Kouakou (45.), 2:0 Trawaye (50.), 2:1 Plate (58.), 3:1 Bewaari (80.).

3. Kreisklasse Ost

SG Lüchow/Woltersdorf II -

SV Bankewitz 0:2 (0:0)

• Tore: 0:1 Holzgreve (61.), 0:2 Swit (66., Strafstoß).

SG Zernien/Bankewitz II -

TSV Lehmke 0:7 (0:3)

• Tore: 0:1 Bautsch (5.), 0:2 Krahn (13.), 0:3 Haack (28.), 0:4 Kingjaj (47.), 0:5 Dickgraefe (72.), 0:6 Krahn (80.), 0:7 Krahn (85.).

SV Germania Breselenz -

MTV Himbergen 0:1 (0:1)

• Tore: 0:1 Neumann (23.).

SV Ostedt -

TSV Hitzacker II 4:0 (1:0)

• Tore: 1:0 Bastheim (19.), 2:0 Bastheim (48.), 3:0 Gill (89.), 4:0 Heitsch (90.).