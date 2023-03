Rückschlag im Aufstiegskampf: TV Uelzens Frauen helfen jetzt nur noch Siege

Bienenbüttels Lucas Krahn bricht durch, die Defensive der MSG Embsen/Gellersen mit Dominik Gruhn, Michael Hartmann und Finn-Louis Rötschke kann nur zusehen. © De la Porte

Dämpfer für die Regionsoberliga-Handballerinnen des TV Uelzen. Nach der 31:32-Niederlage in Bergen sind die Aktien im Kampf um eine Aufstiegsrelegation ein wenig gefallen.

Von Christiane Fellersmann - Uelzen/Landkreis - Etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte sich Männer-Regionsoberligist TSV Bienenbüttel. Der TuS Ebstorf gratuliert indes dem TV Uelzen III zum Titel in der 2. Regionsklasse der Männer.

Regionsoberliga Männer

MSG Embsen/Gellersen – TSV Bienenbüttel 28:33 (17:14)

Nach dem Arbeitssieg beim Tabellenletzten liegt Bienenbüttel fünf Punkte vor den Abstiegsrängen. Die vollzählige MSG zeigte eine starke Leistung und hatte den TSV in der ersten Halbzeit gut im Griff. „Wir waren aufgrund fehlender Konzentration, mangelhafter Zuspiele und schlechter Absprache weder in der Offensive noch in der Defensive präsent und konnten froh sein, dass der Rückstand nicht noch größer war“, kritisierte TSV-Spieler Janos Böhme. Nach der Pause ließen die Gäste hinten nicht mehr so viel zu, arbeiteten sich Tor um Tor heran und gingen Mitte der zweiten Halbzeit erstmals in Führung (21:20). In den letzten fünf Minuten zog Bienenbüttel von 29:28 auf 33:28 davon.

TSV Bienenbüttel: Krahn (7), Skretzka (6), Steffen Zaiser (5), Klippe (4), Marten Zaiser und Kopatsch (je 3), Kreye und Fölsch (je 2), Franke (1), Kantor, Böhme, Meyer.

1. Regionsklasse Männer

TV Uelzen II - SG Adendorf/Scharnebeck II 24:24 (11:11)

Beide Teams bleiben mit 9:19 Punkten in der unteren Tabellenregion stecken. „Das war eine Achterbahn der Gefühle! Erst hinten gelegen, dann besser ins Spiel gekommen, mit 18:14 (42.) in Führung gelegen und dann doch nur eine Punkteteilung. Wir konnten nach der guten Führung den Flow nicht mitnehmen“, analysiert TVU-Spieler Till Richter. Die Uelzener kassierten zu Unzeiten „kleinliche Zeitstrafen“ und lagen plötzlich mit 21:24 (56.) zurück. Dann kämpfte sich die Truppe bärenstark zurück. Richter: „Marcel Mook im Tor hat in den letzten fünf Minuten nichts mehr zugelassen. Wir hatten in den letzten 15 Sekunden sogar noch die Chance auf den Siegtreffer. Wir sind uns noch nicht einig: Ist es ein gewonnener oder verlorener Punkt?“

TV Uelzen II: Wenda (6), Borchers (5), Richter und N. Hoffmann (je 3), Carstens und Emme (je 2), Bolzendahl, Sauss, Stapmanns (je 1), Mook, Cvetkovic, M. Hoffmann, Müller, Hauptstein.

TSV Bardowick – TSV Nettelkamp 27:22 (18:13)

Nettelkamp konnte den dynamischen, druckvollen Bardowicker Angriff nicht stoppen und lag mit 3:7 (10.) zurück. Während die Aktivitäten des sonst so gefährlichen Halbrechten Harald Kätker (spielte beim Ex-Verbandsligisten Embsen) durch eine defensive Manndeckung eingedämmt wurden, machten es andere Spieler dem TSV schwer. „Uns fehlten die Durchschlagskraft sowie das Quäntchen Abgeklärtheit und Entschlossenheit“, sagte Trainer Thomas König. Im zweiten Durchgang bekam der Gast in der Abwehr besseren Zugriff. König: „Erfreulich waren sowohl das gute Spiel unserer jungen Mittelspieler Lars Unger und Franz Gummert sowie das Agieren der Linksaußen Niklas Pöggel und Simon Schmidt als auch der Rechtsaußen Henning Hoppe und Leon Hilmer.“

TSV: Hilmer, Hoppe, Pöggel, Grauer und Lerche (je 3), Schmidt (2), Burkowitz, Gummert, Finn Unger, Lars Unger und Schulz (je 1), Mertins, Schenk, Jaep.

2. Regionsklasse Männer

TuS Ebstorf - HSG Seevetal/Ashausen III 27:31 (15:15)

Da sich Keeper Jonas Nieschulze beim Aufwärmen verletzte und Stammtorwart Sven Lindemann fehlte, musste Lorenz Jaekel die Rolle übernehmen und tat es mit Bravour! Die Gäste setzten sich in der ersten Halbzeit nie mit mehr als drei Treffern ab und kassierten sogar den 15:15-Ausgleich. Doch sie zogen wieder mit fünf Toren davon (21:26/43.). „Wir kamen etwas heran, scheiterten aber mit schlechter Chancenverwertung und unüberlegten Würfen. Damit verabschieden wir uns aus dem Titelrennen und können den TVU III im letzten Spiel nur noch ärgern“, berichtet der enttäuschte TuS-Sprecher Sven Lindemann.

TuS Ebstorf: Smolla (7), Drewes (6), von Fehren (3), Mendala, Beckmann, Ritz und Wieske (je 2), Hartig, Moritz und Heinze (je 1), Jaekel.

Regionsoberliga Frauen

MTV Tostedt II -TV Uelzen 32:31 (17:17)

Aus dem Zweikampf um den Aufstiegsrelegationsplatz ist ein Dreikampf geworden. Hinter Spitzenreiter Heidmark (26:4) liegen der TVU (21:9), Lachte/Lutter II (19:7) und Tostedt II (17:9) dicht beieinander. „Für uns war es ein gebrauchter Tag – für den neutralen Zuschauer ein super Spiel. Hohes Tempo, viele Tore und ein ständiges Hin und Her sorgten für Spannung“, schildert TVU-Trainer Michel Ulbricht. In der ersten Halbzeit versäumte es Uelzen, sich nach dem 9:14 (22.) vorentscheidend abzusetzen. „Stattdessen haben wir Tostedt eingeladen, heranzukommen.“

Nach dem 17:17-Pausenstand bauten die Gäste ab. Ulbricht war angefressen: „In der Abwehr waren wir allenfalls Statisten, lediglich der schnelle Angriff nach vorne trug Früchte. Wenn wir 31 Tore auswärts werfen, dürfen wir nicht 32 Tore kassieren. Wenn wir noch die Chance auf die Relegation haben wollen, müssen wir die restlichen fünf Spiele gewinnen.“ Der Coach fordert ein Umdenken: „Jeder muss mehr in die Waagschale werfen.“

TV Uelzen: Tippe (13), Schütze (5), Uhlenbrock (4), Kotzauer (3), Fredrich und Chlechowitz (je 2), Ritz und Kripgans (je 1), Bohn, Haufe, Dauven, Schulze.

Regionsliga Frauen

TV Uelzen II - Hohnstorf/Elbe 17:15 (9:6)

Uelzen schob sich an Hohnstorf vorbei und ist mit 13:11 Punkten Fünfter. „Trotz eines dezimierten Kaders mit fünf Ausfällen haben wir sehr gut ins Spiel gefunden und konnten uns bis zur Pause einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeiten“, sagt TVU-Trainer Fynn Lauer. Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichener, ohne dass sich die Gastgeberinnen weiter absetzen konnten. Lauer: „Damit wurde das Spiel unnötigerweise spannend. Am Ende gewannen wir mit 17:15 und konnten uns die zwei ,Pflichtpunkte’ sichern.“

TV Uelzen II: Unger (6), Clasen und Thäwel (je 3), Schwabe (2), Zeise, Weissert und Kranseis (je 1), Pein, Krampitz, Dittberner.

TSV Bardowick - TSV Bienenbüttel 19:21 (9:11)

Nach dem 21:20-Hinrundenerfolg beim Tabellenvorletzten sicherte sich Bienenbüttel auch im Rückspiel die Punkte. TSV-Akteurin Lisa Schoop: „Wir spielten uns in der ersten Halbzeit Stück für Stück mit guten Aktionen aus dem Rückraum und gutem Tempo in Führung.“ Nach dem knappen 11:9-Vorsprung packte der TSV im zweiten Spielabschnitt in der Defensive besser zu und stellte erfolgreich auf eine 5:1-Abwehr um. „Wir konnten vermehrt Bälle ergattern und den Vorsprung auf 18:13 ausbauen“, so Schoop. In den letzten zehn Minuten ließ die Konzentration nach, und die Gastgeberinnen kamen wieder heran. „Durch Teamgeist und Unterstützung unserer vielen Fans konnten wir die Punkte für uns behalten“, war Schoop erleichtert.

TSV Bienenbüttel: Sketzka (7), Ohlhagen und Schoop (je 4), Szameitat (3), Glander, Nauck und Lütgens (je 1), Huske, Schäfer, Nierste, Rieth, Holdack.