Ebstorferin Annika Müller schafft Sprung in Wolfsburgs Bundesliga-U17

Von: Arek Marud

Vor Kurzem gastierte Annika Müller mit ihrem neuen Team in der Heimat. Die Wolfsburgerinnen absolvierten ein Testspiel gegen den Frauenoberligisten MTV Barum und trennten sich 2:2 unentschieden. © De la Porte, Immo

Die 15-jährige Fußballerin Annika Müller aus Ebstorf hat den Sprung aus der U15 des VfL Wolfsburg in die Bundesliga-U17 geschafft. Saisonstart ist am 9. September gegen Werder Bremen.

VON MIKE MATHIS

Wolfsburg/Ebstorf – Sie ist vielseitig, bringt Ausdauer und Geschwindigkeit mit und hat in den letzten Jahren auch schon etliche Jungs schwindelig gespielt. Mit diesem Skill-Set hat sich die 15-jährige Annika Müller in der vergangenen Saison einen Stammplatz in der U15 beim VfL Wolfsburg erspielt. In der kommenden Spielzeit steht sie im U17-Bundesliga-Kader der Nachwuchswölfinnen.

Wenn sie über ihre erste komplette Saison beim VfL Wolfsburg spricht, kommt Annika Müller ins Schwärmen: „Ich habe mich in der U15 superschnell wohlgefühlt. Wir haben uns auf und neben dem Platz richtig gut verstanden. Neid untereinander war kein Thema!“ Kein Wunder also, dass die mittlerweile 15-Jährige in dieser Mannschaft zur Höchstform auflief. Vier Tore erzielte die Ebstorferin in 14 Spielen. Häufig stand sie dabei von An- bis Schlusspfiff auf dem Feld. Ihr Team spielte dabei in der Jungen-Kreisliga und belegte in der Meisterrunde Platz vier.



Bis zu vier Mal in der Woche hat Müller dafür den Weg von Ebstorf nach Wolfsburg auf sich genommen: drei Trainingseinheiten und ein Spiel am Wochenende. Die Hausaufgaben habe sie häufig im Auto erledigt, erzählt die angehende Zehntklässlerin des Uelzener Lessing-Gymnasiums. Ähnlich sei es mit der Vorbereitung auf Klassenarbeiten gelaufen.



In der kommenden Saison steht die Angreiferin nun im Kader der U17. Für die hat sie in der Vorsaison bereits zwei Spiele in der Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost absolviert. Gegen Hertha Zehlendorf und Union Berlin stand sie beide Male von Anfang an auf dem Feld und beackerte die Außenbahn. Bei ihrer Premiere spielte sie die komplette erste Halbzeit: „Etwas ganz Besonderes. Ich war super stolz darauf, dass ich das geschafft habe“, erinnert sie sich strahlend. In ihrer zweiten Partie bekam sie den verdienten Applaus sogar erst kurz vor Schluss.



Um sich auch in der neuen Mannschaft durchzusetzen, will eines der größten Talente im Uelzener Fußball „alles geben“. Im Vergleich zur U15 muss sie ein Mal mehr trainieren. Vier Einheiten und ein Spiel stehen dann jede Woche für sie auf dem Programm. Den Sprung in die U17 nimmt sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich habe jetzt die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, kann aber nicht mehr mit Emely Barth und Lena Kurth zusammenspielen“, erzählt Müller. Die ehemaligen Teamkameradinnen, die ebenfalls von Holdenstedt nach Wolfsburg gewechselt sind, spielen in der kommenden Spielzeit weiterhin in der U15.