Ebstorfer Überraschungssieg beim 33. Silvesterturnier

Von Arek Marud - Riesenüberraschung beim Ebstorfer Silvesterturnier. Der Turnierausrichter und Underdog TuS Ebstorf hat den 33. Budenzauber gewonnen. Der Außenseiter aus der 1. Kreisklasse setzte sich im Endspiel gegen den Landesligisten SV Emmendorf mit 4:2 durch!

Auf dem Weg zum Turniersieg schaltete der Gastgeber im Halbfinale auch den Mitfavoriten VfL Suderburg glücklich mit 2:1 aus. Turnierdritter wurde Suderburg nach einem 10:9 im 9-Meter-Schießen gegen den MTV Römstedt. Die hoch gehandelte Teutonia aus Uelzen schied dagegen schon in der Vorrunde aus!

Das Turnier hatte denkbar ungünstig begonnen. Kurz vor dem Start gab es in der voll besetzten Sporthalle der ehemaligen Pestalozzischule in Uelzen einen rund 15-minütigen Stromausfall. Danach verlief das Turnier aber reibungslos. Mehr zu den Hintergründen, alle Ergebnisse und Reaktionen gibt es in der gedruckten Donnerstagsausgabe der AZ und im E-Paper.