TuS Ebstorf ist der heißeste Bewerber

Das Teilnehmerfeld für den 12. AZ-Presse-Cup steht erst nach dem letzten Spieltag des Jahres am 2. Dezember komplett fest; vier Startplätze für den größten und lukrativsten Budenzauber der Region sind noch heiß umkämpft. Foto: Marud

Uelzen/Landkreis. Heiße Rennen um die vier freien Plätze beim 12. AZ-Presse-Cup im Hallenfußball. Ganz besonders das Ticket für die bis zum Stichtag am 2. Dezember fairste Uelzener Mannschaft ist heiß begehrt.

Acht Teilnehmer für den größten Budenzauber der Region am Sonnabend, 5. Januar 2019, in der Uelzener HEG-Sporthalle sind automatisch qualifiziert: Titelverteidiger MTV Barum (Bezirksliga) und Mitausrichter Germania Ripdorf (1. Kreisklasse) gehen vornweg. Dazu kommen die höchstspielenden Uelzener Teams: die Landesligisten SV Emmendorf und der bereits siebenfache AZ-Presse-Cup-Sieger Teutonia Uelzen sowie die Bezirksligisten VfL Suderburg, SV Rosche, SV Eddelstorf und TuS Bodenteich.

Für die Heide-Wendland-Ligisten stehen zwei Startplätze zur Verfügung. Die Tickets erhalten die beiden Uelzener Mannschaften, die nach dem letzten Spieltag des Jahres (2. Dezember) – unabhängig von der Anzahl ihrer ausgetragenen Partien – in der Tabelle am besten positioniert sind. Aktuell sind das der MTV Römstedt (4./23 Punkte) und Union Bevensen (5./20). Der FC Oldenstadt (7./16) ist in Lauerstellung, der SC 09 Uelzen (12./11) wohl schon chancenlos.

Aus den beiden Staffeln der 1. Kreisklasse erhält die Uelzener Mannschaft einen Startplatz, die am 2. Dezember den besten Tabellenrang bekleidet. Alles deutet auf einen Dreikampf der Südstaffel-Vertreter TuS Ebstorf (1./28), SV Holdenstedt (2./26) und Wriedel (3./26) hin, wobei der TSV bereits ein Spiel mehr ausgetragen hat als das Führungsduo.

Die Tür zum AZ-Presse-Cup steht mit dem Fairplay-Ticket grundsätzlich allen Mannschaften bis hinab zur 1. Kreisklasse offen. Weil die Landes- und Bezirksligisten für das Turnier bereits gesetzt sind, können die Uelzener Heide-Wendland-Ligisten und Kreisklassenvertreter zugreifen. Sollte der Fairplay-Führende aber bereits sportlich für den Cup qualifiziert sein, geht das Startrecht auf die nächst mögliche Mannschaft über.

Beste Karten hält aktuell auch hier der TuS Ebstorf in Händen und ist deshalb am aussichtsreichsten mit einer doppelten Quali-Chance ausgestattet. Die Rot-Weißen haben in elf Punktspielen nur elf Gelbe Karten kassiert und kommen damit auf einen Fairness-Quotienten von 0,9 Punkten. Jeder Fehltritt kann Folgen haben: Nur hauchdünn dahinter folgen der FC Oldenstadt (1,0 Strafpunkte), TV Rätzlingen (1,18), MTV Römstedt (1,36), SV Holdenstedt (1,40), TSV Suhlendorf (1,45) und TSV Wriedel (1,45).

Von Bernd Klingebiel