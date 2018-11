Ebstorf beweist Stehvermögen – 2:2

Uelzen/Landkreis. 2:2 unentschieden endete in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd gestern Nachmittag das Spitzenspiel zwischen dem SV Holdenstedt und dem TuS Ebstorf. Dabei verspielten die Platzherren eine 2:0-Führung.

Auch die Verfolger Wriedel und Molzen kamen über Punkteteilungen nicht hinaus. Im Keller kassierten Ripdorf und Suhlendorf bittere Heimniederlagen. Der SV Hanstedt (0:3 gegen Oetzen) rutschte ans Tabellenende.

SV Holdenstedt –

TuS Ebstorf 2:2 (2:0)

„Das Ergebnis fühlt sich wie eine Niederlage an“, bekannte Holdenstedts Trainer Martin Lübkert. In der Tat sahen die 140 zahlenden Zuschauer ein Spitzenspiel mit zwei völlig verschiedenen Halbzeiten. Zunächst machte der SVH viel Tempo, kaufte dem Gegner mit gesunder Zweikampfhärte den Schneid ab. Später machten die Ebstorfer mehr, die Lila-Weißen konnten sich nicht mehr richtig befreien, schafften keine Entlastung mehr. „Insgesamt ein verdientes Ergebnis“, fasste Lübkert das Geschehen zusammen.

• Tore: 1:0 Koch (12./HE), 2:0 A. Heß (33.), 2:1 Herrmann (70.), 2:2 Rudyj (85.)

SV Emmendorf II –

TSV Wriedel 3:3 (2:2)

Die Anfangsphase ging klar an die Wriedeler, die völlig verdient führten. Doch dann nutzte Thiemo Hauer gleich die erste Chance der Gastgeber und hielt den SVE damit im Spiel. Der steigerte sich nach Wiederbeginn und traf durch Dustin Borbe sogar zur Führung, die aber nur fünf Minuten halten sollte. Anschließend waren die Wriedeler dichter am Sieg, scheiterten in der Nachspielzeit am Pfosten. „Wir nehmen den Punkt gern mit“, konnte sich Emmendorfs Trainer Stephan Brinkmann gut mit dem Ausgang anfreunden.

• Tore: 0:1 J. Nimz (7.), 0:2 Cordes (22.), 1:2, 2:2 Hauer (23./29.), 3:2 Borbe (55.), 3:3 Cordes (60.).

Germania Ripdorf –

TuS Liepe 0:2 (0:1)

Bittere Niederlage im Abstiegskampf für die Germanen gegen einen Mitkonkurrenten. Eine Halbzeit lang fanden die Schwarz-Weißen überhaupt nicht in die (niveauarme) Partie. Das sah später anders aus, doch Liepes Torwart Arthur Sonnengrün verhinderte mehrfach den möglichen Ausgleich. Statt 1:1 hieß es dann aber 0:2: Joshua Folz schloss ein Solo von der Mittellinie ab. Zu diesem Zeitpunkt spielte der TuS mangels Wechselmöglichkeit in Unterzahl, Michel Busse wurde mit einer Fußverletzung ins Krankenhaus abtransportiert (76.).

• Tore: 0:1 Martens (4.), 0:2 Folz (89.).

TSV Jastorf –

TuS Wieren 2:4 (1:1)

Aus Sicht der Jastorfer war es eine ärgerliche Niederlage. Der TSV hätte zur Pause klar führen müssen, kassierte stattdessen mit dem Halbzeitpfiff den überraschenden Ausgleich. Nach 56 Minuten wechselten die Wierener dann den späteren Matchwinner Christopher Schulz ein. Der drehte das Spiel per Hattrick und sorgte auch für das Tor des Tages. Einen Eckball nahm er mit der Brust an und traf dann Volley aus der Drehung zum 2:3. „So etwas sieht man selten“, staunte Jastorfs Co-Trainer Michael Kottlick.

• Tore: 1:0 Claus (24.), 1:1 Hoffmann (45.), 2:1 Kreye (57.), 2:2, 2:3, 2:4 C. Schulz (64.,80., 88.).

SV Molzen –

SV Stadensen 1:1 (0:1)

Lange Gesichter in Molzen. „Verschenkte Punkte“, meinte Vorsitzender Axel Jacobs. Die Kleeblätter liefen einem Rückstand hinterher, kamen nach 56 Minuten zum Ausgleich. Danach hatten die Gastgeber ihre beste Phase, standen dicht vor der Führung. Die größte Chance ließ Dennis Weiß liegen, der mit seinem Strafstoß an SVS-Keeper Tobias Hoffmann scheiterte (70.).

• Tore: 0:1 Zander (3.), 1:1 Freimuth (56.).

TSV Suhlendorf –

SV Küsten II 3:4 (1:2)

Da waren sie wieder, die späten Suhlendorfer Gegentore. Dieses Mal kostete die Schlussphase den Sieg im Abstiegsduell. Nach dem 3:3 spielte der TSV weiter nach vorn, kassierte in der Nachspielzeit sogar noch das 3:4. Dabei fingen sich die Platzherren nach schwacher erster Hälfte, drehten nach einer deutlichen Leistungssteigerung verdientermaßen das Match. Doch dann kamen die letzten Minuten…

• Tore: 0:1 Parplies (25.), 1:1 Behns (32.), 1:2 Lüdemann (38.), 2:2 Y. Warnecke (54.), 3:2 Graf (73.), 3:3 L. Techand (87.), 3:4 Steckel (90.+3).

SVG Oetzen/St.

SV Hanstedt 3:0 (1:0)

Schwer tat sich die SVG Oetzen/Stöcken gegen kampfstarke Hanstedter. Die hätten auch in Führung gehen können, doch jubeln durfte nur die SVG: Timo Bartesch verwandelte einen Strafstoß. Das Tor änderte am zähen Verlauf nichts, erst als der SVH am Ende aufmachte, erhöhten die Platzherren auf den (zu hohen) Endstand. „Das war keine gute Leistung, es zählen aber nur die Punkte“, meinte SVG-Trainer Dennis Thomsen.

• Tore: 1:0 Bartesch (36./FE), 2:0 Meister (84.), 3:0 Wulf (90.).

Von Immo de la Porte