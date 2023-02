„Alles in Waagschale werfen“: Primus TV Uelzen III empfängt Verfolger TuS Ebstorf

Ebstorf (Jonas Moritz), Tabellendritter der 2. Regionsklasse, fordert den Spitzenreiter TV Uelzen III zum Duell. © De la Porte

Knisterndes Topspiel: Der TV Uelzen III empfängt als Spitzenreiter der 2. Handball-Regionsklasse den Tabellendritten TuS Ebstorf.

Uelzen/Landkreis - Die Spannung ist groß. Denn noch keine der beiden Mannschaften musste bisher einen Punkt abgeben. Der TVU II hat dagegen in der 1. Regionsklasse spielfrei. Gegner TSV Bardowick bat um eine Spielverlegung.

Regionsoberliga

HSG Heidmark II - Bienenbüttel (So., 13.30)

Nach zwei äußerst unglücklichen Niederlagen gegen Teams aus der Spitzengruppe (27:28 gegen Adendorf/Sch. und 25:27 gegen Wietzendorf II) möchte der Tabellenzehnte Bienenbüttel endlich wieder Zählbares mitnehmen. Doch mit der HSG (3. Platz/18:8-Punkte) wartet erneut ein Team mit Aufstiegs-Ambitionen. „Das Hinspiel hat uns gezeigt, dass wir an einem guten Tag durchaus auf Augenhöhe agieren können“, macht TSV-Spieler Janos Böhme seinem Team Mut.



Aufgrund von Belegungsproblemen in der Halle geht der TSV jedoch mit nur einer Trainings-Einheit in die Partie. „Aber wir wissen schon‘ wo wir ansetzen müssen. Wir müssen unnötige Ballverluste im Umschalt- und Angriffsspiel vermeiden. In der Deckung muss besser gearbeitet werden“, erklärt Böhme. Im Tempospiel nach vorne solle zudem die Balance gewahrt werden. Trainer Axel Möller fehlen lediglich die langzeitverletzten Paul Jacobs und Florian Kehl.



1. Regionsklasse

TSV Nettelkamp - TSV Auetal (So., 17 Uhr)

Der Tabellenfünfte Nettelkamp (11:9) empfängt den achtplatzierten TSV aus Auetal (4:12). Der Gast gewann nach sechs Niederlagen in Serie seine letzten beiden Spiele. „Wir wissen jetzt nicht, ob sich der TSV Auetal personell verstärkt hat, oder ob gegen die beiden Letztplatzierten in der Tabelle die eigentliche Spielstärke ausreichte. Auf jeden Fall sind wir gewarnt“, resümiert Heim-Coach Thomas König. Man wolle den 24:16-Hinspielerfolg wiederholen. Trotz der Ausfälle von Lars und Jan Unger, Henni Meyer und Torwart-Neuzugang Michael Neumann sei man gut aufgestellt.



„Vor allem aber nehmen wir den Schwung nach den letzten beiden Auswärtserfolgen mit“, erklärt König, der seine Riege aufgrund der Tabellensituation in der Favoritenrolle sieht.



2. Regionsklasse

TSV Bienenbüttel II - Bleckede/N. (Sbd., 17 Uhr)

Der TSV (5./4:8) will nach dem 19:16-Hinspielerfolg vor drei Wochen gegen Schlusslicht Bleckede/Neetze (0:14) mit einem erneuten Sieg im Rückspiel in der KGS Halle Bad Bevensen den 5. Platz festigen. „Da das erste Spiel noch gut in Erinnerung ist, wissen wir genau, worauf wir uns einstellen müssen“, pointiert TSV-Spieler Niklas Schöniger. Neben einer stabilen Abwehr müsse der Angriff überzeugen. Neben Florian Kehl und Alexander Korn wird auch das Trainer-Duo Jascha Huntenburg und Hans-Jürgen Schultz fehlen. Lennert Richter übernimmt als Spieler-Trainer.



TV Uelzen III - TuS Ebstorf (So., 16.30 Uhr)

Spitzenspiel-Alarm: Beide Teams sind in der laufenden Saison noch ohne Niederlage und wollen das natürlich beibehalten. TVU-Spieler Christopher Thiele: „Wir sind uns der Bedeutung des Spiels durchaus bewusst und wissen, dass der TuS eine starke Mannschaft stellen kann.“ Nach zwei Siegen im Vorjahr wisse der Primus (12:0), worauf es ankomme: „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um die Punkte in Uelzen zu behalten“, gibt Thiele vor. Klappen soll das Ganze „mit starker Torhüterleistung, Spielwitz und famoser Angriffsleistung“.



Doch auch der Tabellendritte (8:0) weiß, worauf es ankommt: „Wir hoffen, die Fehlerquellen der letzten Spiele abstellen zu können und werden alles versuchen, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen“, sagt Ebstorf-Spieler Sven Lindemann. Lediglich der Einsatz von Colja Pfeifer ist noch fraglich.

Von Christiane Fellersmann