TuS Wieren – TSV Suhlendorf (Sa., 16)

Duell der Giganten – TSV Wriedel fordert SCK heraus

Teilen

Die Fußballfans dürfen sich auf ein heiß umkämpftes Topspiel freuen, wenn Spitzenreiter SC Kirch-/Westerweyhe (rechts Arne Moritz) auf den direkten Verfolger aus Wriedel (Kevin Schusdzarra) trifft, der zuletzt acht Spiel in Folge gewann. © Immo de la Porte

Ein Spiel stellt alle anderen Partien des 10. Spieltages in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd in den Schatten: Tabellenführer SC Kirch-/Westerweyhe empfängt den zweitplatzierten TSV Wriedel, der im Falle eines Sieges den Platz an der Sonne erobert.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – Die zuletzt starke Suderburger-Reserve möchte weiter oben mitmischen, hat aber am heimischen Tannrähm mit dem Tabellendritten MTV Dannenberg eine hohe Hürde zu überwinden. In unteren Gefilden treffen mit dem TSV Lehmke und Germania Ripdorf zwei Mannschaften direkt aufeinander, die dringend punkten müssen.

SC Kirch-/Westerweyhe – TSV Wriedel (So., 15 Uhr)

Es ist das Spitzenspiel der bisherigen Saison! Der als einzige Mannschaft der Klasse unbesiegte SC Kirch-/Westerweyhe empfängt den einen Zähler und einen Rang schlechter platzierten TSV Wriedel, der zuletzt acht Spiele in Folge gewann.



Auf SCK-Seite ist die Freude zwar da, sie ist aber nicht ungetrübt. „Dieses Spiel kommt leider nicht zu unserer besten Phase“, äußert sich Martin Lübkert vom Trainerteam. Seine Elf quälte sich zuletzt ersatzgeschwächt zu einem glanzlosen 3:1-Sieg in Ripdorf. Lübkert: „Trotzdem werden wir alles reinwerfen, was wir im Moment können und hoffen darauf, dass es mindestens zu einem Punkt reichen wird.“ Nils Kaplan wird auf jeden Fall fehlen. Die Einsätze der zuletzt fehlenden Gehlken-Brüder, Fynn Schulz und Alex Zierath seien alles andere als gesichert.



Die Gäste können dagegen mit einem fast kompletten Kader aufwarten, der erkrankte Jannes Gade fehlt allerdings. „Ein Favorit ist kaum auszumachen. Beide Mannschaften wollen Fußball spielen, deswegen freue ich mich auch so auf das Spiel“, meint Wriedels Coach Mathias Grabs. Er rechnet erneut mit vielen miteisenden TSV-Fans, die das Team am Kämpenweg unterstützen werden. Grabs wollte in der Trainingswoche die Intensität etwas herrunterschrauben, um am Sonntag auf den Punkt topfit in das Gipfeltreffen gehen zu können.



TuS Wieren – TSV Suhlendorf (Sa., 16)

Aussichtsreich liegen die Wierener auf Rang fünf, zumal sie bereits gegen drei der vier Topteams gespielt und noch eine Nachholpartie gegen Lehmke in der Hinterhand haben. Gegen Suhlendorf kommen die dreimal in Serie erfolgreichen Wierener an einer Favoritenrolle nicht vorbei. „Wir wollen unseren kleinen Lauf fortsetzen und die nächsten drei Punkte holen“, plant Trainer Mike Schneider. Personell sehe es „mittelmäßig“ (Schneider) aus, allerdings könne der in dieser Spielzeit vergrößerte Kader die eine oder andere Abstinenz abfedern.



Die auswärts noch sieglosen Suhlendorfer (10.) kamen gegen Wrestedt mit 1:7 böse unter die Räder. Trainer Stephan Lindemann würde nur zu gern einen Coup landen, hadert aber mit den vielen Gegentoren: „Für eine Überraschung brauchen wir definitiv eine andere Einstellung, was das Defensivverhalten angeht. Wir bekommen einfach zu viele Tore in kurzer Zeit und rennen jedes Mal einem Rückstand hinterher, was die Aufgabe in Wieren nicht einfacher machen würde.“ Jonas Schulze und Tristan Wiechel-Kramüller fehlen weiterhin verletzt, auch Youngster Tim Zugier (Dienst) werde es nicht schaffen. Das Mitwirken von Giovan Caliva stehe auf der Kippe, Keeper Daniel Guskau nach abgelaufener Sperre wieder im Kasten.



VfL Suderburg II – MTV Dannenberg (So., 13)

Mit vier Siegen und 21:3 Toren schossen sich die Suderburger zurück ins Verfolgerfeld. Sie rangierten aktuell auf Rang vier, punktgleich mit dem kommenden Gegner aus Dannenberg (3.). Die Gäste weisen mit erst sieben Gegentreffern die beste Defensive der Liga auf, spielten schon sechsmal zu null. VfL-Trainer Jörn Drögemüller hat Blut geleckt: „Wir wollen uns oben weiter festbeißen!“ Viktor Zimbelmann und Oliver Menges sind wieder dabei. Georg Hillmer (muskuläre Probleme) hingegen nicht. Hinter dem Einsatz von Lutz Schlaphof stehe noch ein Fragezeichen.



TSV Lehmke – Germania Ripdorf (So., 13)

Wichtiges Kellerduell in Lehmke. Die Platzherren (14.) stehen ebenso wie die Ripdorfer (13.) unter Zugzwang, drohen auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. „Wenn man auf die Tabelle guckt, kommt am Sonntag ein Gegner auf Augenhöhe. Ganz so gut haben wir gegen Ripdorf in den letzten Spielen aber nicht ausgesehen. Um den Anschluss nicht zu verlieren, müssen Punkte her“, blickt Betreuer Arne Scheele voraus. Aufstellungstechnisch gibt es einige Fragezeichen beim TSV. Patrick Prange (Sperre) fehlt auf jeden Fall.



In Ripdorf setzte man sich am Montag zusammen, erörterte die aktuelle, sportlich bedenkliche Lage mit nur einem Sieg aus neun Spielen. Zuletzt gegen den Kirch-/Westerweyhe (1:3) zeigten sich zumindest zaghafte positive Ansätze. „Wir müssen an diese Leistung anknüpfen und von Beginn an Lehmke keinen Raum zur Entfaltung bieten“, fordert Trainer Daniel Wenck, der hofft, dass nach dem „konstruktiven Gespräch“ das Feuer zurück ist.



Er hat keine guten Erinnerungen an den kleinen Platz, sieht die Begegnung als völlig offen an. Wenck: „In der jetzigen Konstellation gibt es keinen Favoriten. Die Tagesform und der größere Wille werden entscheiden.“ Lichtblick: Germania habe einen guten Kader zusammen.



TuS Liepe – VfL Böddenstedt (So., 15)

Mit dem überzeugenden 3:0 gegen den SC Uelzen gehen die Böddenstedter (6.) gestärkt die Aufgabe in Liepe (9.) an. Auch das Pokalspiel gegen Wriedel (3:5) bot durchaus Positives trotz der Niederlage. Spielertrainer Justin Reeger rätselt über die Stärke des kommenden Gegners: „Wir sind gewarnt. Liepe ist bisher eine absolute Wundertüte.“



Die Heimelf überraschte beispielsweise mit einem 3:2-Sieg über Suderburg, verlor aber erst unlängst zweistellig in Wieren. Jannik Foth, Johann Schütte und Niklas Linse werden dem VfL nicht zur Verfügung stehen. Luca und Jari Schenk, die gegen den Sportclub fehlten, rücken dagegen zurück in den Kader.



SC 09 Uelzen – VfL Breese/L. II (So., 15)

Nachdem es auswärts erneut nicht klappte, muss der Sportclub (7.) bis auf Weiteres kleinere Brötchen backen. Anton Weinberger aus dem Trainerteam ist angefressen: „Es hilft nicht, nur zu reden. Es müssen jetzt endlich mal Taten folgen. Einige Leute sollten sich mal hinterfragen, was es heißt, in einem Team zu spielen. Nur wenn wir alle zusammen Gas geben, werden wir Spiele gewinnen.“ Ein kleiner Lichtblick ist die Heimbilanz, denn am Fischerhof wurden bisher alle vier Partien gewonnen. Personell bleibt die Lage schwierig. Die Breeser-Reserve (12.) wartet mittlerweile seit sieben Runden auf einen Sieg.



SVG Oetzen/Stöcken – SV Stadensen (So., 15)

In Oetzen geht das Warten auf den ersten Saisonsieg weiter, immerhin konnte auch die unmittelbare Konkurrenz im Keller nicht punkten. Neuigkeiten in Sachen Trainersuche gibt es beim Tabellenletzten nicht zu vermelden, unabhängig davon braucht die SVG aber endlich ein Erfolgserlebnis. „Die ganze Mannschaft zieht mit, um den ersten Dreier zu holen“, verkündet Torwart und Obmann in Personalunion, Jonas Winkelmann. Mit Ausnahme der langzeitverletzten Finn Meyer, Marvin Kesterke und Steven-Kersten Jürgens ist der Kader an Bord.



Mit neun Punkten stehen die Stadenser (11.) im Vergleich zur Heimelf relativ gut da, dürften aber angesichts von schon sechs Niederlagen so richtig begeistert vom bisherigen Saisonverlauf auch nicht sein. „Ich setze meine Mannschaft unter Zugzwang und möchte unbedingt drei Punkte holen, die wir auch ganz, ganz dringend benötigen“, sagt SVS-Trainer Marco Schulze mit Blick auf die Tabelle. „Nichtsdestotrotz darf man den Gegner nicht unterschätzen, Fußballspielen können sie alle.“



TSV Wrestedt/Stederdorf – TSV Jastorf (So., 15)

Die Wrestedter (8.) meldeten sich mit dem 7:1 in Suhlendorf und einem guten Pokalfight gegen den klassenhöheren Ochtmisser SV eindrucksvoll zurück, wischten eine mögliche Krise vom Tisch. Sprecher Eike Kirch: „Wir sind wieder in der Spur!“ Gegen den Vorletzten ist der Aufsteiger klar favorisiert, wenngleich Kirch pflichtbewusst warnt: „Jastorf dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Da einige verletzte Spieler zurückkehren, füllt sich der Kader wieder.



Bei den Gästen gibt der knappe Kader keine Alternativen her, zudem bringt sich das Team durch einfache Fehler immer wieder selbst in Bedrängnis und auf die Verliererstraße. „Mal einen Punkt mitnehmen, wäre was Schönes für die Moral, vielleicht haben wir ja dieses Wochenende mal Glück“, hofft Spielertrainer Marcel Claus auf ein unverhofftes Erfolgserlebnis nach fünf Pleiten in Folge.



Die Aufstellung ergibt sich erneut fast von allein. Claus: „Viele Verletzte und Angeschlagene, sodass ich noch nicht sagen kann, wer wirklich da ist.“